Manila Esposito, l’italiana più medagliata agli Europei! Superato il record di Vanessa Ferrari. E gli haters che attaccano per il peso…

Manila Esposito è diventata la ginnasta italiana capace di conquistare il maggior numero di medaglie agli Europei. La fuoriclasse campana ha trionfato al corpo libero sulla pedana di Zagabria e si è messa al collo l’argento alla trave nella giornata dedicata alle Finali di Specialità nella capitale croata, salendo così a quota dodici podi nella rassegna continentale a livello seniores. La 19enne ha superato lo storico primato di Vanessa Ferrari, che chiuse la propria gloriosa carriera con undici allori nella kermesse.

Nello specifico: 4 ori, 3 argenti, 4 bronzi per la leggenda bresciana (spiccano il trionfo all-around nel 2007 e quello con la squadra nel 2006); 7 ori, 4 argenti, 1 bronzo per la talentuosa campana (la doppia affermazione nel concorso generale individuale e le due perle nel team event tra il 2024 e il 2025 hanno un peso specifico enorme). Manila Esposito è una campionessa vero, c’è poco da aggiungere: tanto silenziosa quanto talentuosa, un esempio di abnegazione, di dedizione al lavoro, di sacrificio, di sano desiderio di risultato, facendo andare poco la lingua e macinando con le gambe e l’eleganza.

Il trionfo di ieri al quadrato davanti a un portento come la russa Angelina Melnikova ha un peso specifico enorme. Amabilissima, bravissima e solidissima, è cresciuta in maniera esponenziale da quando conquistò l’argento alla trave agli Europei 2023: lì si sbloccò qualcosa, comprese a fondo il proprio potenziale ed esplose, fino alla medaglia di bronzo sui 10 cm alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tutto a vent’anni ancora da compiere (spegnerà le candeline il prossimo 2 novembre): da incorniciare.

Certi numeri e certi palmares dovrebbero essere letti con attenzione da certi haters, che nelle ultime settimane si sono divertiti (secondo loro, chiaramente) ad attaccare la nostra capitana con frasi becere, commenti sgradevoli, attacchi gratuiti, critiche al corpo e al fisico di una delle migliori sportive italiane in assoluto. Perché? A loro dire, Manila avrebbe qualche chilo di troppo (le parole usate sono ben più spregevoli rispetto a queste). Una sette volte Campionessa d’Europa e medagliata olimpica sarebbe sovrappeso? Semplicemente, Manila Esposito ha un fisico che le permette di raggiungere certi picchi, impareggiabili per il 99,999% della popolazione mondiale. Coccoliamola e godiamoci le sue gesta favolose: è l’unica cosa che merita.