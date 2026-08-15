Ludovica Cavalli centra la terza finale europea di fila nei 1500 metri. Eliminata Gaia Sabbatini

Ludovica Cavalli centra uno degli obiettivi principali della sua stagione e accede in finale nei 1500 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Batterie che vanno in archivio però con un bilancio in chiaroscuro per l’Italia, a seguito della netta eliminazione di Gaia Sabbatini.

La mezzofondista ligure si conferma dunque in finale per la terza edizione consecutiva della rassegna continentale, ottenendo la qualificazione grazie al quarto posto nella prima heat con il crono di 4:10.32 (gara molto tattica) e ponendo le basi per giocarsi potenzialmente il primo piazzamento della carriera tra le prime dieci in Europa sui 1500.

Cavalli ha gestito benissimo la batteria, portandosi nelle posizioni di vertice prima dell’ultimo giro e resistendo sul rettilineo conclusivo al possibile rientro delle varie avversarie che si stavano contendendo l’ingresso nella top6. Non ce l’ha fatta purtroppo l’altra azzurra Sabbatini, esclusa dalle prime sei piazze che garantivano l’accesso in finale con un negativo 12° posto nella seconda heat con 4:11.71 in una stagione molto difficile.

Avanzano sostanzialmente tutte le favorite della vigilia, tra cui la stella britannica Georgia Hunter-Bell (dominatrice della prima batteria), le portoghesi Patricia Silva e Salomé Afonso, l’irlandese Sarah Healy e la francese Agathe Guillemot