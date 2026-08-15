Francesco Fortunato argento nella mezza maratona di marcia: era il favorito. Bronzo per Cosi

Francesco Fortunato si era presentato con i favori del pronostico agli Europei 2026 di atletica, desideroso di confermare sulle strade di Birmingham (Gran Bretagna) la caratura tecnica espressa nel corso della stagione. Il pugliese aveva strabiliato nei mesi scorsi sui 21,097 km, la mezza maratona che sarà l’unica gara del tacco e punta presente alle Olimpiadi di Los Angeles: trionfò ai Mondiali a squadre in quel di Brasilia e siglò il record europeo a Podebrady (1h23:00), senza dimenticarsi del record del mondo sui 5000 metri in sala (17:54.48 ad Ancona).

Il 31enne allenato da Luca Zenti ha però faticato nell’evento più importante di questa annata agonistica e non è riuscito a conquistare la desiderata medaglia d’oro: al nono chilometro ha iniziato ad accusare il forcing operato dallo spagnolo Paul McGrath ed è progressivamente scivolato al settimo posto, con una trentina di secondi di distacco dall’iberico in occasione del tredicesimo passaggio. A quel punto Francesco Fortunato ha operato un deciso cambio di ritmo e, spalleggiato da Andrea Cosi, ha tentato l’azione per provare a ricucire sull’attaccante.

Il nostro portacolori si è sensibilmente avvicinato al diciassettesimo chilometro, portandosi a 18 secondi dal leader: sembrava il preludio a un rientro su McGrath, ma purtroppo il suo rivale lo ha immediatamente ricacciato indietro (26” al 18mo km) e la successiva risposta di Francesco non è stata sufficiente. Spento ogni sogno di gloria per l’Italia, che sperava di festeggiare il sesto oro in questa rassegna continentale e di allungare in testa al medagliere.

Francesco Fortunato ha conquistato la medaglia d’argento con il tempo di 1h23:36, migliorando il terzo posto di due anni fa a Roma (ai tempi si gareggiava nella 20 km). Il distacco finale da Paul McGrath è di tredici secondi: lo spagnolo si è imposto con il personale di 1h23:23, arricchendo un palmares in cui figurano il bronzo iridato della scorsa estate e l’argento continentale nel 2024, sempre nella ormai defunta 20 km.

L’Italia si rallegra per il risultato di Andrea Cosi, che si è messo al collo la medaglia di bronzo in 1h23:49, distanziando l’ucraino Mukola Rushchak (1h24:12), il turco Salih Korkmaz (1h24:45) e l’irlandese David Kenny (1h24:49), Gianluca Picchiottino 15mo (1h29:14). La mattina ha previsto la disputa in contemporanea di quattro gare di marcia (mezza maratona e maratona, per entrambi i sessi), generando parecchia confusione, con parecchi doppiaggi, atleti di genere differente che marciano insieme o contendenti impegnate in distanze diverse che si ritrovano lungo il percorso: il tacco e punta è stato messo ai margini, il futuro è molto incerto.