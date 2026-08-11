Luca de Tullio strappa il pass per la finale degli 800 sl agli Europei di Parigi

Si è conclusa con le batterie degli 800 sl maschili la mattinata della seconda giornata degli Europei di nuoto in corsia 2026. Nella vasca di Parigi, solo Luca de Tullio è riuscito a strappare il pass per l’ultimo atto in programma domani pomeriggio. Non hanno invece centrato la qualificazione gli altri due azzurri al via: Davide Marchello e Matteo Diodato.

Luca de Tullio è stato per distacco il migliore degli italiani, chiudendo la sua batteria, la più combattuta delle tre, al terzo posto con il crono di 7’47″42, il sesto dell’overall. Il classe 2003 pugliese ha condotto la gara nelle prime posizioni, dando nel finale la sensazione di rallentare per non sprecare ulteriori energie. Ha sfiorato invece l’accesso all’ultimo atto Davide Marchello, quinto nell’ultima batteria.

L’italiano ha stampato il crono di 7’50″09 che gli è valso il nono tempo complessivo, il primo degli esclusi. Lontano dai primi otto Matteo Diodato che chiude il suo 800 con il tredicesimo tempo complessivo in 7’55″40. Il migliore delle tre batterie è stato il tedesco Johannes Liebmann, primo in 7’41″87. Subito dietro l’ungherese Zalan Sarkany (7’42″34) mentre il campione olimpico in carica Daniel Wiffen gestisce siglando il terzo tempo in 7’44″86.