Thomas Ceccon non brilla: “Faticaccia inevitabile. La sovrapposizione del pomeriggio sarà un problema”

Tanta fatica per Thomas Ceccon, ma qualificazione centrata per le semifinali dei 200 dorso. Il veneto ha chiuso solamente al sesto posto la propria batteria con il tempo di 1’56”99, terminando al quattordicesimo tempo complessivo. Ceccon non è mai riuscito a cambiare ritmo e sicuramente questo pomeriggio servirà qualcosa in più per accedere alla finale.

Queste le prime parole nell’intervista a Rai Sport: “Una prestazione molto simile a quella del Mondiale dell’anno scorso, quando la mattina ho fatto 1’57”1. Praticamente uguale”.

Un Ceccon decisamente stanco e anche un po’ preoccupato in vista del pomeriggio: “Una faticaccia stamattina, anche se inevitabile in un 200 e non puoi non farla. Il problema è soprattutto per oggi pomeriggio, visto che ci sarà la finale dei 50 delfino e dopo mezz’ora circa ci sarà la semifinale dei 200 dorso”.

Il veneto è apparso anche sorpreso dalla velocità dei suoi avversari: “Stanno andando tutti fortissimo la mattina e non capisco come mai sinceramente. Ci vorrà 1’55”. Oggi è molto dura perchè dovrò avvicinarmi al mio dopo aver fatto una finale come il 50 che qualcosa ti toglie. Per ora va bene così, il tempo è abbastanza buono, ma oggi serve altro”.