LIVE Tour de France femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Wiebes domina la volata a Ginevra, piazza d’onore per Balsamo

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18.28 Termina qui questa Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti!

18.25 Domani, lunedì 3 agosto, andrà in scena la tappa Ginevra-Poligny di 156,5 km.

18.22 Questa la classifica generale dopo due frazioni:

1 Lorena Wiebes Team SD Worx – Protime 7:10:59

2 Kim Le Court-Pienaar AG Insurance – Soudal Team +0:14

3 Demi Vollering FDJ United – SUEZ +0:16

4 Noemi Rüegg EF Education-Oatly +0:20

5 Elisa Longo Borghini UAE Team L’IMAD +0:20

6 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly +0:20

7 Kasia Niewiadoma CANYON//SRAM +0:20

8 Puck Pieterse Fenix-Premier Tech +0:20

9 Pauline Ferrand-Prévot Team Visma | Lease a Bike +0:20

10 Marlen Reusser Movistar Team +0:20

18.19 Questa la classifica finale della seconda tappa del Tour de France femminile 2026 (Aigle-Ginevra 147,9 km):

1 Lorena Wiebes Team SD Worx – Protime 3:42:08

2 Elisa Balsamo Lidl – Trek s.t.

3 Marianne Vos Team Visma | Lease a Bike s.t.

4 Shari Bossuyt AG Insurance – Soudal Team s.t.

5 Letizia Paternoster Liv AlUla Jayco s.t.

6 Josie Nelson Team Picnic PostNL s.t.

7 Zoe Bäckstedt CANYON//SRAM s.t.

8 Malwina Mul EF Education-Oatly s.t.

9 Noemi Rüegg Cofidis Women Team s.t.

10 Linda Riedmann Lotto Intermarché Ladies s.t.

18.16 Si deve accontentare del secondo posto l’azzurra Elisa Balsamo (Lidl-Trek), con Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) terza. Buon quinto posto della trentina Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco).

18.13 Dopo il trionfo nella frazione inaugurale di Losanna, l’olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) in maglia gialla, firma il bis, vincendo con margine anche sul traguardo di Ginevra.

LORENA WIEBES FIRMA IL BIS A GINEVRA: VOLATA MAGISTRALE DELL’OLANDESE!

18.11 Parte Wiebes.

18.10 Ripresa Markus.

18.10 Ultimo chilometro, Markus ha solo 5″ di vantaggio sul gruppo.

18.09 Mancano 2 km al traguardo, il gruppo è vicinissimo a Markus.

18.08 Alzano il ritmo le compagne di squadra di Lorena Wiebes: distacco del gruppo di 18″ da Markus.

18.06 La corsa entra negli ultimi 5 km, Markus ha sempre 30″ di margine.

18.03 Markus ha un margine di 30″ sul gruppo.

18.00 Ultimi 10 km: Markus torna a guadagnare qualche secondo sul gruppo.

17.57 In pochi chilometri si è dimezzato il margine sul gruppo dell’olandese, il suo destino ora appare segnato.

17.54 Scende il margine di Markus sul gruppo: vantaggio di 38″.

17.51 C’è Anna Van der Breggen a fare l’andatura in testa al gruppo.

17.48 Ancora 19 km.

17.45 Il lavoro del Team SD Worx-Protime sta dando i suoi frutti: torna sotto il 1′ il vantaggio di Markus.

17.42 A tirare in testa al gruppo ci sono le compagne della maglia gialla Lorena Wiebes.

17.39 Mancano 25 km al traguardo.

17.36 Supera il 1′ il vantaggio di Markus, il gruppo non deve sottovalutare questa situazione.

17.33 Sempre intorno al 1′ il margine della battistrada sul gruppo.

17.30 Markus non preoccupa in ottica classifica generale.

17.27 L’olandese della Lidl-Trek dovrà sfruttare le sue doti a cronometro per provare un incredibile assolo sino al traguardo.

17.24 Markus guadagna sul gruppo: margine di 52″.

17.21 Ripresa Comte dal gruppo, ora prova ad allungare l’olandese Riejanne Markus.

17.18 Ema Comte è rimasta in solitaria al comando.

17.15 Mancano 41 km al traguardo.

17.12 Il destino delle fuggitive è oramai segnato.

17.09 Scende a 25″ il margine della testa della corsa.

17.06 Célia Gery e Nina Berton stanno provando a riportarsi sulla testa della corsa.

17.03 In testa al gruppo sta lavorando il Team SD Worx-Protime.

17.00 Koster si aggiudica l’ultimo GPM di giornata.

16.57 Crolla il margine delle fuggitive: gruppo a 1’13”.

16.54 Inizia la Cote de Bougy-Villars.

16.51 Vincendo il traguardo volante Biriukova ha messo in saccoccia 25 punti per la corsa alla maglia verde.

16.48 Rischi caduta in coda al gruppo.

16.45 Biriukova conquista lo sprint intermedio di Lavigny.

16.42 Sale sopra i 3′ il vantaggio delle fuggitive.

16.39 Si ritirano Laura Molenaar e Sterre Vervloet.

16.36 La corsa si sta avvicinando al traguardo volante di Lavigny.

16.33 Mancano meno di 10 km allo sprint intermedio.

16.30 Le media oraria dopo due ore è di 38,2 km/h.

16.27 Il margine della testa della corsa sul gruppo è di 1’55”.

16.24 Comte conquista il terzo GPM di giornata.

16.21 Da segnalare il ritiro della belga Marieke Meert.

16.18 La corsa sta affrontando la Cote de Cossonay.

16.15 Mancano 78 km al traguardo.

16.12 Supera i 2′ il vantaggio delle fuggitive.

16.09 Si ritira l’estone Elisabeth Ebras.

16.06 Il margine delle cinque battistrada sul gruppo è di 1’11”.

16.03 L’olandese Koster e la francese Comte fanno parte della testa della corsa.

16.00 L’azzurra Carlotta Cipressi e l’ucraina Yulia Biriukova si riportano sull’olandese.

15.57 Prova ad allungare Eline Jansen.

15.54 Temperatura sulla corsa di 31°.

15.51 In maglia gialla c’è l’olandese Lorena Wiebes.

15.48 Questo andamento della tappa va benissimo alle velociste, che puntano a giocarsi tutto nella volata finale.

15.45 Nessun tentativo di allungo in testa al gruppo.

15.42 Marion Bunel passa per prima sulla Cote de Savigny.

15.39 Cedrine Kerbaol è transitata per prima sulla Cote de Chexbres.

15.36 La corsa sta per affrontare la Cote di Savigny (2,5 km al 5%).

15.33 Mancano 107 km al traguardo.

15.30 Gruppo ancora compatto.

Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della seconda tappa del Tour de France femminile 2026, Aigle-Ginevra di 147,9 km. Una frazione che presenta quattro GPM ma che probabilmente si risolverà con un altro arrivo in volata.

​Tra le atlete più attese c’è senza dubbio la maglia gialla Lorena Wiebes, ma attenzione anche all’azzurra Elisa Balsamo qualora non si dovesse staccare sulle salite precedenti. Dopo quanto visto nella tappa inaugurale, potrebbero essere molto pericolose anche Elisa Longo Borghini e Demi Vollering.

​Sulle strade della seconda giornata della Coesa Gialla femminile, il gruppo affronterà quattro GPM: Côte de Chexbres (3,2 km al 5,6%), Côte de Savigny (2,5 km al 5%), Côte de Cossonay (2 km al 6%) e Côte de Bougy-Villars (0,9 km al 10,4%), oltre alla Côte de Mont-sur-Rolle (2,3 km al 6,5%). Dopo queste ascese ci sarà un tratto senza alcuna difficoltà verso Ginevra, perfetto per un finale dove le ruote veloci saranno protagoniste.

​La partenza della seconda tappa è prevista alle ore 14.20 e OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale, a partire dalle ore 15.30, per non perdervi neanche un istante della corsa. Segui con noi la seconda frazione del Tour de France femminile 2026. Buon divertimento!