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LIVE Giro di Polonia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti italiani in gara, torna Jonathan Milan
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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della prima tappa del Giro di Polonia 2026, Gdynia-Koszalin di 234,2 km. Una frazione inaugurale che presenta un tracciato lungo e non privo di insidie, ma che probabilmente vedrà protagoniste le ruote veloci.
Tra gli uomini più attesi c’è senza dubbio l’azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek), favorito per il successo di giornata insieme al transalpino Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Non sono da sottovalutare nemmeno sprinter del calibro di Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
Nella frazione inaugurale il gruppo affronterà un percorso molto lungo con oltre 2000 metri di dislivello. La principale difficoltà dal punto di vista altimetrico sarà l’ascesa verso Góra Chełmska, GPM di terza categoria che scollinerà a circa 6 chilometri dal traguardo. Una volta concluso il tratto in salita, ci sarà un finale tecnico verso il centro adatto a favorire la volata di gruppo.
La partenza della prima tappa è prevista alle ore 10.50. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale per non perdervi neanche un istante della prima giornata di corsa. Segui con noi la frazione inaugurale del Giro di Polonia 2026. Buon divertimento!