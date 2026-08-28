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Giochi del MediterraneoLive Sport

LIVE Giochi del Mediterraneo 2026, venerdì 28 agosto in DIRETTA: Italia attesa tra arco, padel e judo. Si parte alle 9.30

Pubblicato

1 minuto fa

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Per approfondire:
Manuel Parlati
Manuel Parlati / IJF

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IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della settima giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale di tutte le competizione odierne della rassegna che si disputa a Taranto: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 28 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO E GLI AZZURRI IN GARA

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