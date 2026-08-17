Cobolli-Blockx oggi, ATP Cincinnati 2026: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli torna in scena quest’oggi, lunedì 17 agosto, nel terzo turno del Masters1000 di Cincinnati. Il tennista romano affronterà il belga Alexander Blockx, in un match complicato. Sarà chiamato a esprimere il proprio miglior tennis l’azzurro, al cospetto di un giocatore in grande ascesa.

Cobolli sta cercando di ritrovare il proprio miglior tennis, dopo aver dovuto incassare alcune sconfitte dolorose, che ne hanno un po’ minato la fiducia. In Ohio, Flavio si augura di invertire la tendenza, anche in previsione di quello che accadrà agli US Open 2026.

Il bilancio dei precedenti è di 1-0 in favore del belga. Lo scontro diretto risale al torneo di Montecarlo di quest’anno. Un ko pesante per il tennista nostrano, mai in grado di contrastare la combinazione servizio-dritto del suo avversario.

La partita tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx, valida per il terzo turno del Masters1000 di Cincinnati, andrà in scena quest’oggi, lunedì 17 agosto. Il match è il primo sul Grandstand, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-BLOCKX ATP CINCINNATI OGGI

Lunedì 17 agosto

GRANDSTAND – Inizio alle ore 17:00 italiane

1. (28) A. Blockx vs (7) F. Cobolli – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

A seguire

2. (32)A. Fery vs (5) A. de Minaur

A seguire non prima delle 21:00 italiane

3. (25) E. Navarro vs (3) J. Pegula

A seguire non prima delle 01:00 italiane di martedì 18 agosto

4. (WC) M. Kostyu / P. Stearns vs (WC) S. Williams / V. Williams

A seguire

5. (18) T. Paul vs A. Vallejo

PROGRAMMA COBOLLI-BLOCKX ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport