LIVE Atletica, Europei 2026 in DIRETTA: Nadia Battocletti per il bis nei 10000, Tamberi e Sioli outsider. Si parte dalle 11.35

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei 2026 di atletica di Birmingham. La quinta giornata dei Campionati Europei di atletica 2026 di Birmingham propone un programma ricchissimo per i colori azzurri, con una sessione mattutina dedicata soprattutto a qualificazioni e batterie e una serata nella quale si concentreranno alcune delle occasioni più importanti dell’intera rassegna. Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli nel salto in alto, Nadia Battocletti nei 10000 metri e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli saranno i grandi osservati, ma l’Italia avrà numerosi motivi d’interesse fin dalle prime ore.

Il programma azzurro comincerà alle 11.35 con Sveva Gerevini e la prima giornata dell’eptathlon. La multiplista affronterà i 100 ostacoli e, dalle 12.25, il salto in alto, prima di tornare in pista in serata per il peso alle 20.35 e i 200 metri alle 21.55. Gerevini si presenta a Birmingham dopo il sesto posto ottenuto a Roma 2024 e con un record italiano migliorato proprio nel corso di questa stagione. Il confronto si annuncia impegnativo con Katarina Johnson-Thompson, Noor Vidts, Annik Kalin, Emma Oosterwegel e Sofie Dokter tra le principali protagoniste, mentre non sarà al via l’infortunata Nafissatou Thiam.

Pochi minuti più tardi, alle 11.40, toccherà a Paola Padovan nelle qualificazioni del giavellotto. L’assenza della campionessa europea di Roma Victoria Hudson apre ulteriormente gli scenari di una specialità nella quale Adriana Vilagos ed Elina Tzengko figurano tra le atlete maggiormente accreditate, insieme a Sara Kolak, Sigrid Borge e Leonie Hugli. Alle 11.50 Matteo Oliveri proverà invece a conquistare un posto nella finale del salto con l’asta. La gara guarda inevitabilmente verso Armand Duplantis, dominatore assoluto della specialità, con Emmanouil Karalis e Sondre Guttormsen indicati tra i principali avversari. Per Oliveri l’obiettivo immediato sarà superare una qualificazione nella quale ogni errore potrebbe diventare determinante.

La mattinata proseguirà con le batterie delle due 4×400. Alle 12.05 scatterà la prova maschile, con l’Italia chiamata a ripartire dall’argento conquistato due anni fa a Roma. Belgio e Gran Bretagna rappresentano due riferimenti importanti, ma Francia, Germania, Ungheria e Olanda contribuiscono a rendere molto competitivo il percorso verso la finale. Alle 12.35 sarà invece il turno della 4×400 femminile: le azzurre arrivano dal quarto posto e dal record italiano degli ultimi Europei, con Olanda e Gran Bretagna tra le squadre più attese e Spagna, Polonia e Svizzera pronte a inserirsi.

L’ultima gara della sessione mattutina vedrà protagonisti Pietro Arese e Joao Bussotti nei 1500 metri. Le batterie scatteranno alle 13.05 e l’assenza di Jakob Ingebrigtsen, impegnato sui 5000, contribuisce ad allargare il ventaglio dei possibili protagonisti. Arese riparte dal bronzo europeo conquistato a Roma e punta a confermarsi ai vertici continentali. Jochen Vermeulen, Jake Wightman, Isaac Nader, Robert Farken e Adrian Ben figurano tra gli avversari più pericolosi.

In serata l’attenzione salirà ulteriormente, a partire dalle 20.45 con la finale dei 10000 metri femminili. Nadia Battocletti torna sulla distanza che le ha regalato alcune delle pagine più importanti della carriera, dopo l’oro europeo di Roma, l’argento olimpico di Parigi e l’argento mondiale di Tokyo. Accanto a lei ci saranno Federica Del Buono ed Elisa Palmero, per una presenza italiana particolarmente significativa. Battocletti dovrà affrontare una concorrenza di altissimo livello. Klara Lukan, unica europea capace di infrangere i trenta minuti nei 10 km su strada, è una delle rivali più insidiose, così come l’olandese Diane Van Es e la britannica Megan Keith. Nel gruppo delle atlete da seguire figurano anche Maureen Koster e Jana Van Lent. Per l’azzurra sarà un nuovo confronto diretto con il meglio del fondo europeo.

Un quarto d’ora più tardi, alle 21.00, tutti gli occhi italiani si sposteranno sulla pedana del salto in alto. Sarà la notte di Gianmarco Tamberi, ma anche quella di Matteo Sioli. La qualificazione ha regalato all’Italia uno scenario straordinario: quattro azzurri tra i tredici finalisti, con Tamberi e Sioli affiancati da Christian Falocchi ed Edoardo Stronati. Tamberi torna in una finale europea dieci anni dopo il primo dei suoi tre titoli continentali all’aperto. Il 2,23 stagionale non racconta da solo le possibilità di un atleta abituato a esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Di fronte a lui ci sarà anche il presente e il futuro dell’alto italiano rappresentato da Matteo Sioli, campione europeo Under 23, salito fino a 2,30 e già capace in questa stagione di imporsi al Golden Gala, a Doha e agli Assoluti di Firenze.

L’Italia potrà contare inoltre su Christian Falocchi, arrivato a 2,30 durante l’inverno, e su Edoardo Stronati, fresco di un salto da 2,27. Il principale riferimento internazionale sarà Oleh Doroshchuk, capace di 2,34 e reduce dal titolo mondiale indoor. Attenzione anche a Kimani Jack, Mateusz Kolodziejski, Thomas Carmoy e Jan Stefela. Quattro italiani nella stessa finale rappresentano comunque uno dei grandi motivi d’interesse della serata.

Alle 21.30 sarà poi il momento della finale del disco femminile, priva di azzurre dopo la bruciante eliminazione di Daisy Osakue. Senza la sette volte campionessa europea Sandra Elkasevic-Perkovic, Jorinde van Klinken, forte di un 70,99, si presenta con grandi ambizioni insieme ad Alida van Daalen, Vanessa Kamga, Shanice Craft, Kristin Pudenz e Liliana Cá. Alle 21.40 toccherà invece ad Alessandro Sibilio giocarsi le medaglie nei 400 ostacoli. L’argento europeo di Roma partirà dalla corsia 4 e proverà nuovamente a salire sul podio, in una finale che avrà come uomo da battere Karsten Warholm. Il norvegese, tre volte campione europeo, partirà dalla corsia 6 alla ricerca del quarto titolo. Emil Agyekum, Oskar Edlund, Owe Fischer-Breiholz, Matic Ian Gucek, Jesús David Delgado e Ismail Nezir completano un atto conclusivo di grande spessore.

Il programma assegnerà poi altri due titoli. Alle 22.25 è prevista la finale dei 200 metri maschili con ben due azzurri in pista, Fausto Desalu, che può rientrare nel gioco delle medaglie e Filippo Dezza e alle 22.46 quella degli 800 femminili, che vede al via una splendida Eloisa Coiro, già capace di migliorare il primato nazionale. Una quinta giornata che può diventare una delle più importanti per l’Italia, con Battocletti, Sibilio e soprattutto una finale dell’alto con quattro azzurri a trasformare la serata di Birmingham in uno dei momenti più attesi dell’intero Europeo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di atletica 2026 di Birmingham: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 11.35 con le batterie e si prosegue alle 20.35 con la seconda sessione. Buon divertimento!