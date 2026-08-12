LIVE Atletica, Europei 2026 in DIRETTA: Pernici e Sibilio in finale. Dalle 19.40 Diaz, Fantini e Folorunso

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA

14.35: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 19.40 per la terza sessione serale di gare a Birmingham

14.32: Concluso il getto del peso del decathlon. Leo Neugebauer allunga al comando dopo tre prove. Il tedesco domina il peso con 17,13 metri, incassa 921 punti e porta il totale a 2819, scavando un margine importante sugli inseguitori. Secondo l’olandese Jeff Tesselaar con 2690 punti, a 129 lunghezze, mentre il norvegese Sander Skotheim è terzo con 2638. Risale al quarto posto il francese Makenson Gletty (2598). Dario Dester è 11° con 2497 punti, dopo il 14,48 nel peso, mentre Alberto Nonino è 23° con 2195.

Classifica dopo 3 prove:

1 Leo Neugebauer (GER) 2819

2 Jeff Tesselaar (NED) 2690

3 Sander Skotheim (NOR) 2638

4 Makenson Gletty (FRA) 2598

5 Johannes Erm (EST) 2582

6 Nino Portmann (SUI) 2577

7 Vilém Stráský (CZE) 2567

8 Rasmus Roosleht (EST) 2527

9 Luuk Pelkmans (NED) 2519

10 Karel Tilga (EST) 2511

11 Dario Dester (ITA) 2497

12 Niklas Kaul (GER) 2482

13 Risto Lillemets (EST) 2467

14 Amadeus Gräber (GER) 2462

15 Andrin Huber (SUI) 2459

16 Dai Keïta (BEL) 2429

17 Edgaras Benkunskas (LTU) 2371

18 Antoine Ferranti (FRA) 2361

19 Jip de Greef (NED) 2344

20 Ondrej Kopecký (CZE) 2325

21 Zsombor Gálpál (HUN) 2321

22 Emil Uhlin (SWE) 2224

23 Alberto Nonino (ITA) 2195

24 Leon Krummenacher (SUI) 2175

14.20: Non si migliora l’azzurro Nonino al terzo tentativo e non si migliora neppure Dester

14.16: Alessandro Sibilio conquista la finale con l’ottavo tempo complessivo delle semifinali. L’azzurro corre in 48,44, migliorando il proprio personale stagionale, e sarà tra gli otto che si giocheranno il titolo europeo. Il miglior crono è dello svedese Oskar Edlund, autore del record nazionale in 47,81, davanti a Karsten Warholm (48,01). Record nazionale anche per lo sloveno Matic Ian Gucek in 48,03, mentre il turco Ismail Nezir firma il personale con 48,16.

Finalisti:

1 Oskar Edlund (SWE) 47,81

2 Karsten Warholm (NOR) 48,01

3 Matic Ian Gucek (SLO) 48,03

4 Ismail Nezir (TUR) 48,16

5 Emil Agyekum (GER) 48,17

6 Owe Fischer-Breiholz (GER) 48,23

7 Jesús David Delgado (ESP) 48,37

8 Alessandro Sibilio (ITA) 48,44

14.13: Alessio Sommacal chiude al settimo posto la terza semifinale in 50,10 e saluta la competizione. L’azzurro non riesce a inserirsi nella lotta per le prime posizioni in una serie di alto livello, vinta dal grande favorito Karsten Warholm: il norvegese gestisce bene il turno e taglia il traguardo in 48,01. Alle sue spalle grande battaglia, con lo sloveno Matic Ian Gucek secondo in 48,10 e il turco Ismail Nezir terzo in 48,20. Più staccato lo slovacco Matej Baluch, quarto in 49,20.

14.08: Buon 14.48 per Dario Dester che al momento aggiunge 758 punti alla classifica generale. Non lontano dal personale. Nonino arriva a 11.53

14.07: Al via tra poco la terza semifinalie dei 400 ostacoli con Sommacal. Questi i protagonisti:

1 Diogo Barrigana POR

2 Antti Sainio FIN

3 Alessio Sommacal ITA

4 Joshua Faulds GBR

5 Ismail Nezir TUR

6 Karsten Warholm NOR

7 Matic Ian Gucek SLO

8 Matej Baluch SVK

14.05: L’azzurro chiude secondo in 48,44, firmando il personale stagionale e conquistando la qualificazione diretta. Davanti a lui soltanto il tedesco Emil Agyekum, vincitore in 48,17. Terzo lo svedese Carl Bengtström in 48,47, mentre lo svizzero Dany Brand è quarto in 48,96.

14.04: FINALE PER ALESSANDRO SIBILIO! 48″44 per l’azzurro che si qualifica per la finale!

13.39: Al via tra poco la seconda semifinale dei 400 ostacoli e l’Italia si gioca Alessandro Sibilio. Questi i protagonisti:

1 Sebastian Monneret DEN

2 Mihajlo Katanic SRB

3 Julien Watrin BEL

4 Emil Agyekum GER

5 Alessandro Sibilio ITA

6 Carl Bengtström SWE

7 Alastair Chalmers GBR

8 Dany Brand SUI

13.58: Giacomo Bertoncelli chiude ottavo la prima semifinale in 50,41 e viene eliminato. Prestazione di altissimo livello dello svedese Oskar Edlund, che vince in 47,81 firmando il record nazionale. Secondo e qualificato direttamente anche il tedesco Owe Fischer-Breiholz in 48,23, mentre lo spagnolo Jesús David Delgado è terzo in 48,37.

13.54: Lancio di 13.83 per Dester

13.49: Al via il peso del decathlon. Non c’è Jaervinen, che si è ritirato

13.44: Tra poco le semifinali dei 400 ostacoli uomini. Questi i protagonisti della prima. con Giacomo Bertoncello. Primi 2 più i due migliori tempi in finale:

2 Patrik Dömötör SVK

3 Giacomo Bertoncelli ITA

4 Berke Akçam TUR

5 Jesús David Delgado ESP

6 Jake Minshull GBR

7 Oskar Edlund SWE

8 Owe Fischer-Breiholz GER

9 Niklas Strohmayer-Dangl AUT

15.59: Anche Benedetti eliminata, l’Italia non avrà rappresentanti nella finale del disco

13.35: Daisy Osakue esce di scena per l’ennesima volta. Terzo lancio a 57.41 ed eliminazione sanguinolenta. Benedetti è più indietro a 55.72

13.32: Francesco Pernici vola in finale! L’azzurro chiude quinto una seconda semifinale velocissima in 1:43.84 e conquista uno dei due posti di qualificazione con i migliori tempi. L’irlandese Mark English vince in 1:43.49, record dei Campionati, davanti a Ben Pattison (1:43.72) e Corentin le Clezio (1:43.80). In finale anche Mohamed Attaoui con 1:43.82. Eliminato Giovanni Lazzaro.

Finalisti:

Mark English (IRL) 1:43.49

Ben Pattison (GBR) 1:43.72

Corentin le Clezio (FRA) 1:43.80

Mohamed Attaoui (ESP) 1:43.82

Francesco Pernici (ITA) 1:43.84

Max Burgin (GBR) 1:44.73

Marino Bloudek (CRO) 1:44.96

David Barroso (ESP) 1:44.96

13.31: Francesco Pernici va in finale grazie ai tempi di ripescaggio. Ha lanciato una semifinale velocissima ma nel finale ha faticato tanto, chiude con un ottimo 1’43″84 a poco più di due decimi dal record italiano

13.29: C’è Francesco Pernici al via nella seconda semifinale degli 800. Questi i protagonisti:

1 Andreas Kramer SWE

2 Filip Ostrowski POL

3 Mohamed Attaoui ESP

4 Mark English IRL

5 Francesco Pernici ITA

6 Ben Pattison GBR

7 Yanis Meziane FRA

8 Corentin le Clezio FRA

13.25: Leo Neugebauer prende il comando dopo le prime due prove. Il tedesco, dopo il 10,90 nei 100 metri, piazza 7,82 nel lungo e sale a 1898 punti, appena quattro in più dell’olandese Jeff Tesselaar. Terzo Sander Skotheim con 1882. Dario Dester è 11° con 1739 punti, mentre Alberto Nonino occupa la 21ª posizione con 1617.

Classifica dopo due prove:

1 Leo Neugebauer (GER) 1898

2 Jeff Tesselaar (NED) 1894

3 Sander Skotheim (NOR) 1882

4 Nino Portmann (SUI) 1849

5 Vilém Stráský (CZE) 1833

6 Johannes Erm (EST) 1820

7 Amadeus Gräber (GER) 1777

8 Dai Keïta (BEL) 1776

9 Makenson Gletty (FRA) 1768

10 Tomas Järvinen (CZE) 1758

11 Dario Dester (ITA) 1739

12 Luuk Pelkmans (NED) 1719

13 Andrin Huber (SUI) 1693

13 Karel Tilga (EST) 1693

15 Antoine Ferranti (FRA) 1688

16 Rasmus Roosleht (EST) 1683

17 Niklas Kaul (GER) 1676

18 Jip de Greef (NED) 1652

18 Ondrej Kopecký (CZE) 1652

20 Risto Lillemets (EST) 1648

21 Alberto Nonino (ITA) 1617

22 Edgaras Benkunskas (LTU) 1591

23 Zsombor Gálpál (HUN) 1558

24 Emil Uhlin (SWE) 1549

25 Leon Krummenacher (SUI) 1479

13.24: Giovanni Lazzaro chiude settimo la prima semifinale in 1:46.20 e resta fuori dalla finale. Vittoria per il britannico Max Burgin in 1:44.73, davanti al croato Marino Bloudek e allo spagnolo David Barroso, entrambi in 1:44.96: sono loro i tre qualificati diretti. Tobias Grønstad, quarto in 1:45.30, e Alexander Stepanov, quinto in 1:45.50, devono attendere la seconda semifinale per capire se rientreranno tra i due migliori tempi.

13.18: Questi i protagonisti della prima semifinale degli 800. Primi 3 e migliori 2 tempi in finale:

2 Alexander Stepanov GER

3 Ryan Clarke NED

4 Giovanni Lazzaro ITA

5 Tobias Grønstad NOR

6 Max Burgin GBR

7 Gabriel Tual FRA

8 David Barroso ESP

9 Marino Bloudek CRO

13.15: Non si migliora Nonino che atterra a 6.97, si migliora invece Dester con 7.12

13.10: Tra una decina di minuti il via della prima semifinale degli 800 con Lazzaro.

13.03: Nullo il primo lancio di Osakue nella qualificazione del disco

13.00: Al via il secondo gruppo di qualificazione del disco femminile con Daisy Osakue:

1 Marija Tolj CRO

2 Lisa Brix Pedersen DEN

3 Irina Rodrigues POR

4 Daisy Osakue ITA

5 Anne Juul Jensen DEN

6 Özlem Becerek TUR

7 Vanessa Kamga SWE

8 Helena Leveelahti FIN

9 Alida van Daalen NED

10 Estel Valeanu ISR

11 Marike Steinacker GER

12 Benedetta Benedetti ITA

13 Daria Zabawska POL

14 Zara Obamakinwa GBR

15 Jule Insinna LIE

12.59: Non si migliorano i due azzurri nel lungo del decathlon: 6.72 per Nonino e 6.78 per Dester

12.58: Tre italiane avanzano in semifinale. Il miglior tempo azzurro è di Dalia Kaddari, seconda assoluta in 23,14, personale stagionale. Passano il turno anche Vittoria Fontana, settima in 23,23, ed Elena Cambiolo, decima in 23,35. Miglior crono delle batterie per Boglárka Takács in 22,84.

Qualificate alle semifinali:

1 Boglárka Takács (HUN) 22,84

2 Dalia Kaddari (ITA) 23,14

3 Polyniki Emmanouilidou (GRE) 23,15

4 Ann Marii Kivikas (EST) 23,16

5 Talea Prepens (GER) 23,16

6 Lauren Roy (IRL) 23,20

7 Vittoria Fontana (ITA) 23,23

8 Wilma Svenson (SWE) 23,30

9 Alba Borrero (ESP) 23,35

10 Elena Cambiolo (ITA) 23,35

11 Rafailia Spanoudaki-Chatziriga (GRE) 23,37

12 Iris Caligiuri (SUI) 23,39

12.56: Dalia Kaddari vince con il personale stagionale di 23″14 la terza e ultima batteria. Tutte le azzurre sono qualificate per le semifinali dei 200

12.53: Al via la terza e ultima batteria dei 200 con Dalia Kaddari, queste le protagoniste:

1 Kristen Radukanova BUL

2 Rafailia Spanoudaki-Chatziriga GRE

3 Wiktoria Gajosz POL

4 Alba Borrero ESP

5 Delphine Nkansa BEL

6 Dalia Kaddari ITA

7 Viktória Korbová SVK

8 Sila Kologlu TUR

12.48: Terzo posto per l’azzurra Cambiolo con un buon rettilineo finale. Tempo di 23″35, che per il momento è l’ottavo crono quando manca l’ultima batteria. Vince Prepens con 23″16

12.44: Queste le protagoniste della seconda batteria dei 200 con Elena Cambiolo:

1 Elif Polat TUR

2 Elena Cambiolo ITA

3 Dimitra Tsoukala GRE

4 Wilma Svenson SWE

5 Lukrecija Sabaityte LTU

6 Iris Caligiuri SUI

7 Talea Prepens GER

12.43: Vittoria Fontana chiude al quinto posto la sua batteria in 23,30, stesso tempo dell’irlandese Lauren Roy. Vittoria per l’ungherese Boglárka Takács in 22,84, personale stagionale, davanti alla greca Polyniki Emmanouilidou in 23,15 e all’estone Ann Marii Kivikas in 23,16, entrambe al personale stagionale.

12.40: Vittoria Fontana al via nella prima batteria dei 200, primi 12 tempi in finale. Queste le protagoniste:

1 Ann Marii Kivikas EST

2 Vittoria Fontana ITA

3 Lina Hribar SLO

4 Boglárka Takács HUN

5 Maren Bakke Amundsen NOR

6 Polyniki Emmanouilidou GRE

7 Lauren Roy IRL

12.38: Nonino atterra a 6.91 nel primo tentativo

12.35: Dester atterra a 6.89 al primo tentativo del lungo

12.30: mily Conte chiude al 14° posto il gruppo A delle qualificazioni. L’azzurra, dopo un nullo al primo tentativo, lancia 52,18 metri al secondo e 45,79 al terzo. Davanti a tutte Shanice Craft con 63,46 e Jorinde van Klinken con 62,74, entrambe qualificate direttamente alla finale. Terza Liliana Cá con 61,86.

12.25: Al via il salto in lungo del decathlon

12.24: Due azzurre in semifinale e record personale per Alessandra Bonora. L’italiana firma 51,27, terzo tempo complessivo delle batterie alle spalle della norvegese Josefine Tomine Eriksen Aks, 50,83 e personale, e dell’olandese Myrte van der Schoot, 51,21. Avanza anche Alice Mangione, nona con 51,96.

Qualificate alle semifinali:

1 Josefine Tomine Eriksen Aks (NOR) 50,83

2 Myrte van der Schoot (NED) 51,21

3 Alessandra Bonora (ITA) 51,27

4 Helena Ponette (BEL) 51,56

5 Modesta Juste Morauskaite (LTU) 51,64

6 Eveline Saalberg (NED) 51,65

7 Paula Sevilla (ESP) 51,78

8 Ana Prieto (ESP) 51,81

9 Alice Mangione (ITA) 51,96

10 Veronika Drljacic (CRO) 52,07

11 Susanne Gogl-Walli (AUT) 52,12

12 Elna Wester (SWE) 52,28

13 Sophie Becker (IRL) 52,28

12.20: personale per Alessandra Bonora che chiude al terzo posto la sua batteria in 51,30. Vittoria alla norvegese Josefine Tomine Eriksen Aks, che firma il record personale con un eccellente 50,83, davanti all’olandese Myrte van der Schoot, seconda in 51,21. Quarta Modesta Juste Morauskaite in 51,70.

12.18: C’è Alessandra Bonora al via della terza e ultima batteria dei 400. Queste le protagoniste:

1 Modesta Juste Morauskaite LTU

2 Alessandra Bonora ITA

3 Elna Wester SWE

4 Josefine Tomine Eriksen Aks NOR

5 Myrte van der Schoot NED

12.15: Alice Mangione conquista la semifinale. L’azzurra chiude al terzo posto in 51,96, alle spalle della belga Helena Ponette, prima in 51,56, e della spagnola Ana Prieto, seconda in 51,81. Avanzano anche Veronika Drljacic, quarta in 52,07, e Aleksandra Pešic, quinta con il record personale di 52,55.

12.14: C’è Alice Mangione al via della seconda batteria dei 400. Queste le protagoniste:

3 Ana Prieto ESP

4 Helena Ponette BEL

5 Alice Mangione ITA

6 Astri Ertzgaard NOR

7 Aleksandra Pešic SRB

8 Veronika Drljacic CRO

12.10: Niente da fare per la azzurra Conte nel disco, è 13ma con 52.18

12.07: Eveline Saalberg vince la prima batteria dei 400 metri femminili. L’olandese si impone in 51”65, precedendo la spagnola Paula Sevilla, seconda in 51”78. Terzo posto per l’irlandese Sophie Becker, che corre il personale stagionale in 52”28. Melanie Roland è quarta in 52”35, davanti a Barbora Malíková (52”43), Carina Vanessa (54”30) e Kalliopi Kountouri (54”60).

12.03: Queste le protagoniste della prima batteria dei 400 donne. Prime 13 posizioni in semifinale:

2 Carina Vanessa POR

3 Kalliopi Kountouri CYP

4 Barbora Malíková CZE

5 Paula Sevilla ESP

6 Eveline Saalberg NED

7 Sophie Becker IRL

8 Melanie Roland SUI

12.00: Emily Conte apre con 56,17 nel gruppo di qualificazione del lancio del disco. L’azzurra, quarta nell’ordine di lancio, mette a referto 56,17 metri al primo tentativo. Al comando dopo la prima rotazione c’è la tedesca Shanice Craft con 66,18, davanti alla lituana Ieva Gumbs (62,42) e alla danese Annesofie Hartmann Nielsen (60,14).

11.55: Emily Conte al via del gruppo A del lancio del disco

11.53: Dario Dester parte con un sesto posto nella prima serie dei 100 metri del decathlon. L’azzurro corre in 10”84 e mette in cascina 897 punti, iniziando la sua prova multipla a 34 lunghezze dal leader Nino Portmann. Lo svizzero firma il miglior crono complessivo con 10”69 e 931 punti, davanti a Jeff Tesselaar (10”75) e Amadeus Gräber (10”79). Alberto Nonino corre invece in 11”16, ottenendo 825 punti.

Classifica dopo i 100 metri:

1 Nino Portmann (SUI) 931 punti

2 Jeff Tesselaar (NED) 917

3 Amadeus Gräber (GER) 908

4 Makenson Gletty (FRA) 906

5 Tomas Järvinen (CZE) 901

6 Dario Dester (ITA) 897

7 Johannes Erm (EST) 888

7 Vilém Stráský (CZE) 888

9 Dai Keïta (BEL) 883

9 Leo Neugebauer (GER) 883

11 Rasmus Roosleht (EST) 881

12 Sander Skotheim (NOR) 872

13 Zsombor Gálpál (HUN) 870

14 Andrin Huber (SUI) 865

15 Risto Lillemets (EST) 841

16 Jip de Greef (NED) 834

17 Alberto Nonino (ITA) 825

18 Ondrej Kopecký (CZE) 814

19 Karel Tilga (EST) 812

20 Niklas Kaul (GER) 810

21 Edgaras Benkunskas (LTU) 801

21 Emil Uhlin (SWE) 801

23 Luuk Pelkmans (NED) 799

24 Leon Krummenacher (SUI) 782

25 Antoine Ferranti (FRA) 780

11.49: Dario Dester chiude al sesto posto la terza serie dei 100 metri del decathlon. L’azzurro corre in 10”84, prestazione che gli vale 897 punti. Vittoria per lo svizzero Nino Portmann in 10”69 (931 punti), davanti a Jeff Tesselaar in 10”75 e Amadeus Gräber in 10”79. Quarto Makenson Gletty in 10”80, quinto Tomas Järvinen in 10”82, mentre Leo Neugebauer chiude in 10”90.

11.48: Dario Dester al via dei 100 metri del decathlon:

1 Dario Dester ITA

2 Dai Keïta BEL

3 Jeff Tesselaar NED

4 Tomas Järvinen CZE

5 Zsombor Gálpál HUN

6 Nino Portmann SUI

7 Amadeus Gräber GER

8 Makenson Gletty FRA

9 Leo Neugebauer GER

11.44 Il ceco Vilem Strasky chiude in prima posizione con 10″88, stesso tempo di Erm nella prima batteira. Settimo Alberto Nonnino con 11″16.

11.42 Gil atleti sono schierati sui blocchi di partenza.

11.39 Questa la startlist della seconda batteria dei 100 metri maschili valida per l’decathlon:

Karel TILGA EST

Sander SKOTHEIM NOR

Risto LILLEMETS EST

Andrin HUBER SUI

Vilém STRÁSKÝ CZE

Jip DE GREEF NED

Rasmus ROOSLEHT EST

Alberto NONINO ITA

Luuk PELKMANS NED

11.36 Il più veloce nella prima batteria dei 100 metri maschili validi per il decathlon è l’estone Johannes Erm con 10″88.

11.33 Sta per iniziare la prima batteria dei 100 metri maschili della prova di decathlon.

11.30 Nel decathlon i due azzurri saranno impegnati nella seconda e nella terza batteria dei 100 metri.

11.27 Nelle qualificazioni del disco femminile, per i colori azzurri, saranno al via Daisy Osakue, Benedetta Benedetti ed Emily Conte.

11.24 Inoltre, gli atleti che prenderanno parte alle prove multiple affronteranno anche salto in lungo e getto del peso.

11.21 Nel decathlon per l’Italia saranno in gara Alberto Nonino e Dario Dester.

11.18 Il programma sarà aperto dai 100 metri maschili validi per il decathlon.

11.15 Tra circa 20′ inizierà la sessione mattutina della terza giornata degli Europei 2026 di atletica leggera.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2026 di atletica leggera a Birmingham. Dalle prove multiple alle finali, passando per ostacoli, lanci, velocità e salti: la terza giornata degli Europei di atletica di Birmingham 2026 promette di tenere l’Italia costantemente al centro della scena e in corsa per la vittoria del medagliere. Gli azzurri saranno impegnati su più fronti fin dal mattino, mentre la sessione serale metterà in palio quattro titoli individuali e offrirà diverse occasioni importanti. Tra i nomi più attesi spiccano Sara Fantini nel martello, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli e Andy Diaz nel salto triplo, senza dimenticare l’avvio del decathlon con Dario Dester e Alberto Nonino.

La giornata italiana comincerà proprio con il decathlon, che vedrà Dario Dester e Alberto Nonino affrontare 100 metri, salto in lungo e getto del peso nella prima parte del programma, prima di tornare in gara alla sera con alto e 400 metri. Dester, primatista italiano e sesto nelle ultime due edizioni degli Europei, proverà ancora una volta a rimanere agganciato alle posizioni di vertice. Il riferimento principale sarà Leo Neugebauer, con Johannes Erm, Sander Skotheim, Makenson Gletty e Niklas Kaul tra gli altri protagonisti più accreditati.

Spazio poi alla qualificazione del disco femminile, con Daisy Osakue, Benedetta Benedetti ed Emily Conte. L’assenza di Sandra Elkasevic-Perkovic, dominatrice delle ultime sette edizioni, modifica gli equilibri della gara e apre prospettive nuove. Jorinde Van Klinken è tra le favorite principali, insieme ad Alida Van Daalen, Marike Steinacker, Kristin Pudenz, Shanice Craft, Liliana Cá e Vanessa Kamga. Osakue, alla quarta partecipazione europea, cercherà di ritrovare una finale continentale dopo il quinto posto di Berlino 2018. Nei 400 metri femminili toccherà invece ad Alice Mangione e Anna Polinari, impegnate nel primo turno. Henriette Jaeger e Lurdes Gloria Manuel figurano tra i nomi più pericolosi, mentre Natalia Bukowiecka cerca il terzo podio consecutivo dopo l’argento di Monaco e l’oro di Roma. Nel gruppo delle possibili protagoniste anche Lieke Klaver, Yemi Mary John e Charlotte Henrich. Per le due azzurre l’obiettivo sarà innanzitutto conquistare il passaggio del turno.

Tre italiane anche nei 200 metri, con Elena Cambiolo, Vittoria Fontana e Dalia Kaddari chiamate a superare le batterie per guadagnarsi l’eventuale semifinale della sera. La gara ripropone il confronto con Dina Asher-Smith e Mujinga Kambundji, vincitrici degli ultimi quattro titoli europei. La Gran Bretagna potrà contare anche su Amy Hunt e Success Eduan, mentre la Svizzera schiera la giovane Fabienne Hoenke. Molto interessante anche la parte conclusiva della sessione mattutina. Giovanni Lazzaro e Francesco Pernici, se qualificati, torneranno in pista nelle semifinali degli 800 metri. La concorrenza, però, è di altissimo livello: Gabriel Tual, campione europeo in carica, Mohamed Attaoui, Max Burgin, Eliott Crestan, Mark English, David Barroso e Louey Ouerrat rendono ogni semifinale estremamente selettiva.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello con Alessandro Sibilio, direttamente ammesso alle semifinali dei 400 ostacoli, insieme a Giacomo Bertoncelli e Alessio Sommacal. L’argento europeo di Roma 2024 proverà a costruirsi un’altra occasione da medaglia, ma davanti a tutti resta Karsten Warholm, tre volte campione europeo e a caccia del quarto titolo consecutivo.

La sera proporrà subito uno degli appuntamenti più importanti per l’Italia. Sara Fantini sarà una delle protagoniste della finale del martello La campionessa europea in carica proverà a difendere il titolo conquistato due anni fa, ma dovrà fare i conti con una concorrenza di altissimo livello. Le finlandesi Krista Tervo e Silja Kosonen hanno lanciato più lontano in stagione, mentre Anita Wlodarczyk e Rose Loga portano esperienza e qualità. Da seguire anche Katrine Koch Jacobsen, Patricia Kamga e Nicola Tuthill. Nei 110 ostacoli l’assenza del campione uscente Lorenzo Simonelli rende la gara più aperta: Enrique Llopis e Just Kwaou-Mathey partono tra i principali candidati, ma Jason Joseph, Asier Martinez, Jakub Szymanski, Elie Bacari ed Enzo Diessl possono inserirsi nella lotta per il podio.

Grande attenzione anche al salto triplo, dove l’Italia presenta un terzetto di altissimo livello con Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Diaz arriva a Birmingham dopo avere portato il record italiano a 17,87 e farà il proprio debutto agli Europei, Dallavalle ha già conquistato l’argento continentale a Monaco 2022, mentre Biasutti ha superato per la prima volta i diciassette metri con il 17,32 degli Assoluti. Tra gli avversari spicca Pedro Pichardo, capace di 17,71 nell’unica uscita stagionale indicata.

La parte finale della serata presenta la finale dei 400 piani uomini che si preannuncia molto spettacolare anche senza azzurri in gara. Poco più tardi, alle 22.08, toccherà alla finale dei 400 ostacoli femminili, con Ayomide Folorunso in corsa dopo il grande tempo fatto segnare ieri in semifinale e la finale dei 110 ostacoli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di atletica di Birmingham 2026. Appuntamento dalle 11.35 italiane per la prima sessione e dalle 19.40 per la seconda sessione per una giornata tutta da vivere. Buon divertimento!