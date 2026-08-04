Linda Caponi incredula: “Devo ancora realizzare. Sono stata male dopo Setubal, ma non ho perso la speranza”

Oltre alla schiacciante vittoria di Ginevra Taddeucci, la 10 km femminile sulla Senna ha regalato anche un’altra medaglia all’Italia grazie all’inatteso terzo posto di Linda Caponi nei Campionato Europei di fondo 2026. Si tratta del primo podio in una grande rassegna internazionale in acque libere per la nuotatrice senese, che in passato aveva ottenuto qualche risultato di rilievo in vasca tra eventi giovanili e Giochi del Mediterraneo.

“Forse non sto ancora realizzando. Magari potrò raccontare meglio le mie sensazioni con la medaglia al collo dopo essere salita sul podio. Sono sincera, pensavo di poter fare una buona gara. L’avvicinamento però è stato difficile perché dopo Setubal sono stata male, mi sono beccata anch’io il batterio e a due settimane dalle gare sono stata nuovamente male con problemi gastrointestinali. L’avvicinamento è stato molto duro e ho fatto fatica, ma ho cercato di non perdere la speranza“, racconta quasi incredula l’azzurra ai microfoni della Rai.

“Oggi mi sono buttata sapendo di poter fare una buona gara e ho cercato in tutti i modi di non pensare a cose negative e a non ascoltarmi troppo, facendo le cose passo per passo. Poi la gara piano piano è uscita fuori. Sono stata sempre molto serena in gara. Sapevo di dover partire bene e di piazzarmi in una buona posizione. Mi sono sempre mantenuta lì e quando mi sono trovata tra le prime non ci credevo, però la medaglia la volevo e ce l’ho messa tutta“, ha aggiunto Caponi.