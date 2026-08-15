Grande prestazione delle azzurre nelle batterie di qualificazione alla finale della staffetta 4×100 agli Europei di Birmingham, in Gran Bretagna. Il quartetto tricolore, pur privo di Zaynab Dosso, si è espresso su livelli molto alti e ha centrato in maniera autorevole l’accesso all’atto conclusivo, previsto questa sera.

Alice Pagliarini al lancio in 11″34, Gloria Hooper in 10″34, Dalia Kaddari in 10″30 e Alessia Pavese in 10″24 hanno confezionato una prestazione eccellente, molto vicina al record nazionale di 42″14, eseguendo tre cambi su quattro in maniera perfetta; solo quello tra Kaddari e Pavese è risultato un po’ lungo.

Tuttavia, le azzurre si sono tolte la soddisfazione di mettersi alle spalle la Gran Bretagna nella propria batteria (42″37) e accedono alla finale con il miglior tempo. “Io voglio andare ancora più forte, sono contentissima. L’obiettivo era la finale e non vediamo l’ora di correre“, ha dichiarato Pavese ai microfoni della Rai.

“L’obiettivo era la finale e possiamo fare grandi cose“, ha sottolineato Kaddari. Hooper, dal canto suo, ha aggiunto: “Noi sappiamo di essere forti, di poter dire la nostra, siamo pronte a scendere in pista“. E la giovane Pagliarini: “Sono felicissima di essere qui, siamo andate fortissimo e testa alla finale di stasera“.