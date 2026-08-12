Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Atletica

L’ambizione di Francesco Pernici: “Obiettivo ben più alto di un quinto posto”

Pubblicato

8 minuti fa

il

Per approfondire:
Francesco Pernici
Pernici / Grana FIDAL

Francesco Pernici non rinnega la sua attitudine da frontrunner anche in un contesto di alto livello come la semifinale dei Campionati Europei e acciuffa l’ultimo pass disponibile per la finale degli 800 metri a Birmingham 2026. Il nuovo primatista italiano sul doppio giro di pista ha fatto da lepre nella seconda serie con l’obiettivo di garantirsi un ottimo crono e avere maggiori possibilità di ripescaggio considerando i tempi non eccezionali della prima heat.

Il 23enne della Val Camonica ha scelto dunque di svolgere il “lavoro sporco”, esponendosi al rischio di consumare tante energie e venire risucchiato dal gruppo nella volata conclusiva. Pernici ha avuto però il merito di gestire abbastanza bene lo sforzo, stringendo i denti negli ultimi 50 metri e difendendo una quinta piazza rivelatasi sufficiente per superare il turno grazie al crono di 1:43.84 (non lontano dal suo record nazionale).

Sono riuscito a centrare quest’obiettivo che mi ero prefissato, la finale. Qui gli avversari erano veramente forti, di altissimo livello, però non ho avuto paura e mi sono fatto valere. Ho imposto quello che era il mio ritmo, e poi siamo arrivati fino al traguardo con questa Q piccola del ripescaggio“, le prime parole a caldo del bresciano classe 2003 ai microfoni della Rai.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Sulle possibili ambizioni verso la finale di domani, in cui potrebbe anche valutare una tattica più conservativa:Adesso dovrò ricaricare bene le pile, sia fisiche che mentali, perché c’è un’altra gara importante domani e l’ambizione sarà ben più alta che arrivare quinto“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità