L’ambizione di Francesco Pernici: “Obiettivo ben più alto di un quinto posto”

Francesco Pernici non rinnega la sua attitudine da frontrunner anche in un contesto di alto livello come la semifinale dei Campionati Europei e acciuffa l’ultimo pass disponibile per la finale degli 800 metri a Birmingham 2026. Il nuovo primatista italiano sul doppio giro di pista ha fatto da lepre nella seconda serie con l’obiettivo di garantirsi un ottimo crono e avere maggiori possibilità di ripescaggio considerando i tempi non eccezionali della prima heat.

Il 23enne della Val Camonica ha scelto dunque di svolgere il “lavoro sporco”, esponendosi al rischio di consumare tante energie e venire risucchiato dal gruppo nella volata conclusiva. Pernici ha avuto però il merito di gestire abbastanza bene lo sforzo, stringendo i denti negli ultimi 50 metri e difendendo una quinta piazza rivelatasi sufficiente per superare il turno grazie al crono di 1:43.84 (non lontano dal suo record nazionale).

“Sono riuscito a centrare quest’obiettivo che mi ero prefissato, la finale. Qui gli avversari erano veramente forti, di altissimo livello, però non ho avuto paura e mi sono fatto valere. Ho imposto quello che era il mio ritmo, e poi siamo arrivati fino al traguardo con questa Q piccola del ripescaggio“, le prime parole a caldo del bresciano classe 2003 ai microfoni della Rai.

Sulle possibili ambizioni verso la finale di domani, in cui potrebbe anche valutare una tattica più conservativa: “Adesso dovrò ricaricare bene le pile, sia fisiche che mentali, perché c’è un’altra gara importante domani e l’ambizione sarà ben più alta che arrivare quinto“.