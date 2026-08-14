LA COLLEZIONISTA! Simona Quadarella non dà scampo a Gose nei 1500 sl e conquista il decimo oro europeo!

E ancora Simona Quadarella. A Parigi, la romana aggiunge un altro capitolo a un dominio europeo ormai difficile da mettere in discussione. La campionessa azzurra conquista i 1500 stile libero in 15’45″22, nuovo record dei Campionati, precedendo le tedesche Isabel Gose (15’49″31) e Maya Werner (15’52″50). È lo stesso podio degli 800 metri, a conferma di una gerarchia ormai consolidata nel mezzofondo continentale.

Una gara tutt’altro che scontata. Quadarella sceglie un avvio aggressivo, sorprendendo Gose, costretta inizialmente a inseguire prima di riportarsi in scia. Il duello resta aperto fino agli 800 metri, quando l’azzurra cambia marcia e spezza definitivamente la resistenza della rivale. Da lì in avanti è un assolo, fino al nuovo primato della manifestazione.

Il decimo oro individuale agli Europei in vasca lunga (4° nei 1500 sl) porta inoltre Quadarella in un club ristrettissimo: è la quinta atleta nella storia a raggiungere la doppia cifra di titoli individuali nella rassegna continentale, dopo Sarah Sjöström (16), Laszlo Cseh (14), Katinka Hosszú (13) e Yana Klochkova (10).

Numeri che fotografano alla perfezione la sua dimensione europea: nei Campionati continentali in vasca lunga, Simona ha vinto tutte le otto gare disputate tra 800 e 1500 stile libero. Considerando anche i 400 metri, il bilancio sale a 11 gare, con 10 vittorie e un secondo posto.

E per trovare un altro italiano capace di arrivare a quota dieci ori europei in vasca lunga bisogna tornare a Emiliano Brembilla, autore di 10 successi complessivi, ma con cinque vittorie ottenute nelle staffette 4×200. Quadarella, invece, ha costruito il suo bottino esclusivamente attraverso le prove individuali.