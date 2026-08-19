Come avvenuto agli Europei di Birmingham, sarà la 4×400 maschile a chiudere il programma dell’atletica (su pista) ai Giochi del Mediterraneo 2026. Appuntamento fissato dunque nella serata di mercoledì 2 settembre allo stadio “Giuseppe Valente” di Taranto per la finale secca (non ci saranno in precedenza turni eliminatori) della staffetta del miglio.

L’Italia si presenterà all’evento da campione d’Europa in carica e avrà come obiettivo principale quello di ribadire la sua superiorità anche nella rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. In Puglia saranno presenti due dei quattro eroi di Birmingham capaci di battere per tre centesimi i padroni di casa britannici: Lorenzo Benati e Luca Sito.

La loro partecipazione alla 4×400 non è però così scontata, perché Benati e Sito gareggeranno nella competizione individuale con ben due turni da affrontare oltre al possibile inserimento nella 4×400 mista della giornata inaugurale. Gli altri azzurri a disposizione per la staffetta maschile sono Matteo Raimondi, Lapo Bianciardi, Riccardo Meli e Federico Falsetti, mentre non risultano tra i convocati Edoardo Scotti e Mohamed Soudassi.