L’atletica sbanca in tv: share e spettatori da record per l’ultima giornata degli Europei

Gli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026 hanno chiuso con un risultato straordinario anche sul fronte televisivo. La serata conclusiva, trasmessa domenica 16 agosto su Rai 2, ha conquistato la prima serata con 2.417.000 spettatori e il 18,4% di share, facendo registrare il miglior risultato d’ascolto dell’intera manifestazione.

Il successo televisivo ha accompagnato una spedizione azzurra da protagonista, culminata con il sorpasso dell’Italia sulla Gran Bretagna nel medagliere. Le emozioni delle ultime gare hanno così portato il pubblico a seguire in massa la giornata decisiva, permettendo alla Rai di distanziare nettamente le principali concorrenti.

Il record dell’ultima giornata conferma un trend positivo che aveva accompagnato gli Europei fin dalle prime serate. Le prestazioni degli atleti italiani, capaci di conquistare medaglie e di mantenere alta l’attenzione sulle gare, hanno contribuito a far crescere progressivamente il pubblico televisivo.

Tra i momenti più seguiti anche quello di venerdì 14 agosto, quando la gara che ha portato alla medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi ha sfiorato i 2 milioni di telespettatori, raggiungendo il 15,6% di share.

La giornata conclusiva ha quindi rappresentato il punto più alto di una manifestazione capace di unire risultati sportivi e successo televisivo: mentre in pista l’Italia completava la propria rimonta sulla Gran Bretagna e conquistava il primato nel medagliere, su Rai 2 gli Europei firmavano il loro record assoluto di ascolti, chiudendo nel migliore dei modi la rassegna continentale.