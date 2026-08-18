Atletica, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo: i nomi più noti e le tante carte da medaglia

Da domenica 30 agosto a giovedì 3 settembre andranno in scena le gare di atletica valevoli per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nello stadio “Giuseppe Valente” verranno assegnati nel complesso 42 titoli, mentre la mezza maratona (femminile e maschile) si terrà in chiusura di programma lungo le strade del centro della città pugliese.

Al netto di eventuali rinunce, sono ben 82 gli azzurri convocati per la rassegna riservata principalmente ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Presente Filippo Tortu, nominato anche portabandiera (insieme alla pugile Irma Testa) dell’Italia per la cerimonia inaugurale della manifestazione, ma è atteso a Taranto anche un altro campione olimpico di Tokyo 2021 come Gianmarco Tamberi, reduce dal terzo oro europeo consecutivo.

Sono addirittura 65 gli atleti italiani che arriveranno in Puglia dopo aver preso parte alla rassegna continentale di Birmingham, tra cui i medagliati Lorenzo Benati e Luca Sito (due degli eroi della 4×400), Alessandra Bonora, Alice Mangione, Ilaria Accame e Sara Cirillo (bronzo con la 4×400 femminile) oltre alla mezzofondista Micol Majori (bronzo a sorpresa nei 5000 metri) e alla martellista Sara Fantini (argento).

La spedizione tricolore dell’atletica a Taranto comprende inoltre degli altri elementi di spicco del movimento italiano come Pietro Arese (1500), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Francesco Inzoli (salto in lungo), Simone Biasutti (salto triplo) nel settore maschile e Celeste Polzonetti (100hs), Ayomide Folorunso (400hs), Erika Saraceni (triplo) e Daisy Osakue (disco). Oltre alle varie prove individuali, l’Italia si giocherà qualcosa di importante anche con tutte le staffette dopo l’introduzione della 4×100 e della 4×400 mista nel programma dei Giochi del Mediterraneo.

Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia nell’atletica per i Giochi del Mediterraneo 2026.

CONVOCATI ITALIA GIOCHI DEL MEDITERRANEO ATLETICA 2026

UOMINI

Samuele Ceccarelli (100 metri, 4×100 e mista)

Eric Marek (100 metri, 4×100)

Filippo Dezza (200 metri, 4×100)

Filippo Tortu (200 metri, 4×100)

Filippo Cappelletti (4×100)

Damiano Dentato (4×100)

Filippo Randazzo (4×100)

Lorenzo Ianes (4×100 mista)

Lorenzo Benati (400 metri, 4×400 e mista)

Luca Sito (400 metri, 4×400 e mista)

Lapo Bianciardi (4×400)

Riccardo Meli (4×400)

Matteo Raimondi (4×400)

Federico Falsetti (4×400 mista)

Giovanni Lazzaro (800 metri)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Pietro Arese (1500 metri)

Joao Bussotti (1500 metri)

Konjoneh Maggi (5000 metri)

Sebastiano Parolini (5000 metri)

Thomas D’Este (10.000 metri)

Oliver Mulas (110hs)

Alessandro Sibilio (400hs)

Ala Zoghlami (3000 siepi)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Pasquale Selvarolo (Mezza maratona)

Christian Falocchi (Alto)

Gianmarco Tamberi (Alto)

Simone Bertelli (Asta)

Matteo Oliveri (Asta)

Francesco Inzoli (Lungo)

Simone Biasutti (Triplo)

Federico Bruno (Triplo)

Riccardo Ferrara (Peso)

Nick Ponzio (Peso)

Alessio Mannucci (Disco)

Enrico Saccomano (Disco)

Davide Costa (Martello)

Giorgio Olivieri (Martello)

Michele Fina (Giavellotto)

Giovanni Frattini (Giavellotto)

DONNE

Gloria Hooper (100 metri, 4×100)

Alessia Pavese (100 metri, 4×100 e mista)

Elena Cambiolo (200 metri, 4×100)

Vittoria Fontana (200 metri, 4×100)

Dalia Kaddari (4×100)

Rachele Torchio (4×100)

Elisa Valensin (4×100)

Alice Pagliarini (4×100 mista)

Alessandra Bonora (400 metri, 4×400 e mista)

Alice Mangione (400 metri, 4×400)

Ilaria Accame (4×400)

Ginevra Ricci (4×400)

Clarissa Vianelli (4×400)

Sara Cirillo (4×400 mista)

Maria Colajanni (800 metri)

Ngalula Gloria Kabangu (800 metri)

Ludovica Cavalli (1500 metri)

Federica Del Buono (5000 metri, 10.000 metri)

Micol Majori (5000 metri)

Elena Carraro (100hs)

Celeste Polzonetti (100hs)

Ayomide Folorunso (400hs)

Alice Muraro (400hs)

Gaia Colli (3000 siepi)

Sara Nestola (Mezza maratona)

Greta Settino (Mezza maratona)

Marta Morara (Alto)

Idea Pieroni (Alto)

Sonia Malavisi (Asta)

Elisa Molinarolo (Asta)

Arianna Battistella (Lungo)

Greta Brugnolo (Lungo, Triplo)

Erika Saraceni (Triplo)

Anita Nalesso (Peso)

Sara Verteramo (Peso)

Benedetta Benedetti (Disco)

Daisy Osakue (Disco)

Sara Fantini (Martello)

Rachele Mori (Martello)

Paola Padovan (Giavellotto)

Adele Toniutto (Giavellotto)