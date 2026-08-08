Kelly Doualla torna in gara ai Mondiali U20! Avventura in una staffetta speciale, nuova specialità olimpica

Kelly Doualla farà il proprio ritorno ai Mondiali U20 di atletica, ma non nella staffetta femminile come si poteva pensare dopo la conquista della medaglia di bronzo sui 100 metri. La 16enne lombarda verrà schierata nella finale della 4×100 mista, che si disputerà nella notte italiana (alle ore 03.05 di domenica 9 agosto). L’allieva di coach Walteri Monti correrà l’ultima frazione, cercando di fare andare tutti i suoi cavalli nella caccia a una medaglia, tutt’altro che impossibile.

Al lancio è stato selezionato Edwin Fermin Galvan, che avrà il compito di pennellare una buona prima curva e di passare il testimone a Elisa Valensin. L’esperta lombarda cercherà di fare la differenza sul rettilineo opposto, per poi lanciare il promettente Francesco Pagliarini. La giovane stella del movimento tricolore riceverà dunque il bastoncino dal fresco 19enne (ha spento le candeline cinque giorni fa). Gli azzurri correranno in quarta corsia, tra la Giamaica e gli USA, ma attenzione anche alla Gran Bretagna e all’Australia.

All’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA) saranno della partita anche la Polonia, la Nigeria e la Francia. Kelly Doualla avrà questa seconda chance per mettersi al collo una nuova medaglia, mentre non ci sarà l’occasione della 4×100 femminile, visto che è rimasta fuori dall’atto conclusivo. Ricordiamo che la 4×100 è una nuova disciplina a cinque cerchi e farà il proprio esordio ai Giochi in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.