L’Italia è rimasta fuori dalla finale con la 4×100 femminile ai Mondiali U20 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA). Senza la stella Kelly Doualla (fresca di bronzo sui 100 metri e risparmiata per l’occasione), Margherita Castellani (attesa stanotte dall’atto conclusivo sui 200 metri) ed Elisa Valensin (reduce dai due turni sul mezzo giro di pista), la nostra Nazionale non è riuscita a rientrare nelle prime tre posizioni della propria batteria e dunque non avrà la possibilità di tornare in pista domani sera, quando verranno messe in palio le medaglie.

La 16enne lombarda non avrà modo di cimentarsi in una staffetta che, al completo, avrebbe potuto sognare in grande, ma stanotte disputerà la 4×100 insieme a Valensin e proverà a essere grande protagonista. Veronica Cioccoloni, Elisa Calzolari, Viola Canovi e Carlotta Suppini si sono prodigate al massimo, ma non sono riuscite ad andare oltre il sesto posto nella propria serie con il tempo di 44.61, ben lontane dal 43.65 con cui la Nigeria ha staccato l’ultimo pass, estromettendo addirittura gli USA dalla finale (43.67).

L’Australia ha prevalso con il record oceanico (43.44) davanti alla Giamaica (43.61). La Germania ha dominato la seconda batteria in 44.09, precedendo Trinidad & Tobago (45.03) e il Canada (45.03). Dalla prima serie sono state promosse la Svizzera (43.99), il Belgio (44.33, record nazionale) e la Spagna (44.54, primato iberico).