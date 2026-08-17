Vuelta a España 2026: chi parteciperà? Attesa per Tadej Pogacar

La Vuelta a España 2026 è ormai alle porte e l’attesa è tutta per Tadej Pogačar. La corsa prenderà il via il 22 agosto da Monaco e si concluderà il 13 settembre a Granada, con 21 tappe e un percorso particolarmente impegnativo, caratterizzato da numerosi arrivi in salita. Il grande protagonista annunciato sarà proprio lo sloveno, che torna alla Vuelta sette anni dopo la sua unica partecipazione, quella del 2019 chiusa con il terzo posto, tre vittorie di tappa e la maglia bianca di miglior giovane.

Pogačar arriva in Spagna da campione in carica del Tour de France, dopo aver conquistato nel luglio scorso la quinta maglia gialla della carriera. Il successo nella Vuelta rappresenterebbe per lui qualcosa di ancora più prestigioso: lo sloveno ha già vinto il Giro d’Italia 2024 e cinque Tour de France, ma la corsa spagnola è l’unico grande giro ancora assente dal suo palmarès.

Il corridore della UAE Team Emirates-XRG non sarà però l’unica stella al via. La sua squadra potrà contare anche su João Almeida, che sulla carta doveva essere il capitano del team emiratino. Tra i principali avversari già presenti nella startlist spiccano Mattias Skjelmose, leader della Lidl-Trek, Felix Gall, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, Oscar Onley, Carlos Rodríguez, Richard Carapaz, Enric Mas, Cian Uijtdebroeks e Sepp Kuss.

Resta invece il grande interrogativo legato a Primož Roglič. Lo sloveno ha costruito praticamente tutta la stagione pensando alla Vuelta: da capire se la Red Bull-BORA-hansgrohe deciderà di schierarlo.

Grande curiosità anche per Wout van Aert, che sarà al via con la Visma | Lease a Bike e potrà puntare soprattutto alle tappe più adatte alle sue caratteristiche. Discorso simile in casa Lidl-Trek per Mads Pedersen.