Jessica Schilder firma il tris europeo a Birmingham: dominio totale nel peso e primo oro ai Paesi Bassi

Si chiude con una doppietta neerlandese nel peso femminile la prima finale dei Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la medaglia d’oro, con la campionessa mondiale in carica Jessica Schilder che ha confermato il pronostico della vigilia dimostrando una superiorità schiacciante sul resto della concorrenza.

La 27enne oranje si aggiudica così il terzo titolo continentale consecutivo all’aperto (a cui possiamo aggiungere l’oro europeo in sala del 2025 ad Apeldoorn), ipotecando il successo sin dal primo lancio con 19.81 e andando poi in progressione con una serie di alto livello (20.09, 20.52, nullo, 20.09) conclusasi con un notevole 20.73 che le ha consentito di imporsi con un margine superiore al metro nei confronti della seconda classificata.

Al posto d’onore, in una finale di livello medio non celestiale tra le altre, c’è la sua connazionale Jorinde Van Klinken, che ha ritoccato il personale con un primo lancio da 19.64 metri rivelatosi sufficiente per conservare fino in fondo l’argento davanti alla tedesca campionessa olimpica di Parigi 2024 Yemisi Mabry, che si è dovuta accontentare del bronzo con il 19.50 del quinto e penultimo turno.