Jannik Sinner, ultimi esami medici prima della partenza per Cincinnati

Mentre alcuni big del circuito come Alexander Zverev, Taylor Fritz e Daniil Medvedev sono già in America per affrontare in questi giorni il Masters 1000 di Montreal, il numero uno al mondo Jannik Sinner si trova ancora in Europa avendo deciso di rinunciare al torneo canadese per ricaricare le batterie in vista dell’ultima parte della stagione.

Il fuoriclasse italiano comincerà la sua tournée nordamericana prendendo parte al Masters 1000 di Cincinnati, in programma da giovedì 13 a domenica 23 agosto. Prima di volare oltreoceano per giocare sul cemento dell’Ohio in preparazione degli US Open, ultimo Slam dell’anno che si terrà a Flushing Meadows dal 30 agosto al 13 settembre, Sinner si è sottoposto a degli esami medici in Italia dopo essersi goduto nelle scorse settimane un po’ di meritato riposo.

Il nativo di San Candido classe 2001, recatosi un paio di giorni fa al J Medical di Torino per dei controlli di routine, è andato stamattina a Milano per effettuare un nuovo esame medico alla clinica ‘Physioclinic’ di via Fontana, struttura dove si svolgono valutazioni e trattamenti fisioterapici. Jannik sarebbe stato visitato dal dottor Volpi per una serie di test che si sono protratti dalle 8 alle 12, alla presenza di quattro membri dello staff del giocatore.

Si trattava di un controllo programmato alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, al fine di monitorare anche un fastidio al ginocchio destro (dopo un esame al J Medical aveva un cerotto proprio in quella zona) che non dovrebbe rappresentare comunque qualcosa di serio in vista di Cincinnati e soprattutto di New York.