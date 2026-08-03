Sinner torna in campo la prossima settimana! Quando gioca a Cincinnati e le due ipotesi per il debutto

Da giovedì 13 a domenica 23 agosto si giocherà l’ATP Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio, dove sarà al via anche Jannik Sinner: sarà l’unico torneo che l’azzurro disputerà in preparazione agli US Open. Il tennista italiano sarà testa di serie numero 1 e dunque usufruirà di un bye al primo turno.

Il secondo turno vedrà l’esordio dell’azzurro, che scenderà in campo sabato 15 o domenica 16 agosto, poi in caso di approdo al terzo turno, Sinner giocherà ancora lunedì 17 o martedì 18. Gli ottavi di finale, invece, sono calendarizzati tra mercoledì 19 e giovedì 20.

I quarti di finale saranno concentrati in un’unica giornata, quella di venerdì 21, invece le semifinali si disputeranno entrambe nella giornata di sabato 22. Per la finale, invece, occorrerà attendere la serata italiana di domenica 23 agosto.

CALENDARIO JANNIK SINNER ATP CINCINNATI 2026

Sabato 15 o domenica 16 agosto: secondo turno

Lunedì 17 o martedì 18 agosto: terzo turno

Mercoledì 19 o giovedì 20 agosto: quarto turno

Venerdì 21 agosto: quarti di finale

Sabato 22 agosto semifinali

Domenica 23 agosto: finale