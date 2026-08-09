Jannik Sinner in testa alla classifica dei premi, ma quanto sta costando lo stop prolungato? I soldi guadagnati

Jannik Sinner ha guadagnato 11,6 milioni di dollari statunitensi nel corso di questa stagione, considerando soltanto gli emolumenti derivanti dai risultati conseguiti nei vari tornei a cui ha preso parte. Il numero 1 del mondo svetta in testa al Prize Money Ranking, la speciale classifica stilata in maniera ufficiale dall’ATP prendendo in considerazione le cifre garantite dagli organizzatori nelle varie manifestazioni.

Il fuoriclasse altoatesino ha incassato l’ultimo assegno lo scorso 12 luglio, quando ha percepito 3,6 milioni di sterline grazie al trionfo conseguito a Wimbledon. Da quel momento il 24enne non è più sceso in campo: ha saltato il Masters 1000 di Montreal e ha deciso di rinunciare anche al Masters 1000 di Cincinnati a causa di un problema al ginocchio destro. L’azzurro sta cercando di recuperare per essere pronto gli US Open, l’ultimo Slam della stagione che scatterà il 30 agosto.

Jannik Sinner rimarrà dunque fermo per un mese e mezzo e durante l’estate ha disputato solo i sette incontri sui sacri prati londinesi: da quando è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, il numero 1 del mondo è stato molto accorto nelle partecipazioni ai tornei. Alle sue spalle si trova il tedesco Alexander Zverev con 8,91 milioni di dollari, mentre sono più distaccati lo spagnolo Carlos Alcaraz (terzo con 4,36 milioni) e Flavio Cobolli (quarto con 3,84 milioni).