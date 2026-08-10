Jakob Ingebrigtsen cala il poker nei 5000 agli Europei: volata vincente al rientro, delusione Gressier

Quasi un anno dopo la sua ultima apparizione ufficiale a livello internazionale, in cui era rimasto molto lontano dal podio ai Mondiali di Tokyo, Jakob Ingebrigtsen è tornato in gara lasciando subito il segno con una splendida vittoria in volata nei 5000 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham.

Il fuoriclasse norvegese non aveva mai gareggiato in questa stagione a causa di un’operazione al tendine d’Achille effettuata nel mese di gennaio che lo ha costretto a saltare la rassegna iridata indoor di Torun provando poi una difficile corsa contro il tempo proprio in vista degli Europei all’aperto. Ingebrigtsen ha fugato però i legittimi dubbi sulla sua condizione con una gara accorta e meno spregiudicata rispetto al passato, facendo la differenza con uno spunto finale impressionante.

Nessuno ha avuto il coraggio di imprimere un ritmo estremamente elevato, quindi il gruppo di testa è rimasto compatto fino all’ultimo giro, quando il favorito francese Jimmy Gressier (oro nei 10.000 e bronzo nei 5000 ai Mondiali 2025) ha lanciato la sua progressione non riuscendo però a staccare gli avversari più temibili e venendo risucchiato nel rettilineo conclusivo.

La volata finale ha premiato dunque il campione olimpico sulla distanza di Tokyo 2021, che si è imposto con il crono di 13:15.29 ottenendo il quarto titolo europeo consecutivo sui 5000 metri (sono 7 ori in quattro edizioni contando anche i 1500). Sul podio insieme ad Ingebrigtsen il tedesco Florian Bremm argento in 13:15.60 ed il transalpino Etienne Daguinos bronzo in 13:16.09, davanti al connazionale Gressier (13:16.36). Nelle retrovie gli italiani: 16° Francesco Guerra con 13:33.30, 19° Konjoneh Maggi con 13:39.79 e 20° Sebastiano Parolini con 13:41.30.