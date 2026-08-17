In casa Italia è tempo di bilanci al termine di un’edizione meravigliosa dei Campionati Europei di atletica, che ha regalato delle grandi soddisfazioni al movimento azzurro fornendo delle indicazioni molto incoraggianti anche per il futuro almeno in alcuni settori. Una delle poche ombre di questa splendida spedizione tricolore a Birmingham è legata alla 4×100 maschile, falcidiata dagli infortuni (fuori causa i finalisti individuali sui 100 Marcell Jacobs e Chituru Ali) ed impossibilitata dunque a difendere il titolo continentale ottenuto a Roma nel 2024.

In una situazione di emergenza, la staffetta veloce tricolore si era comunque ben comportata vincendo la sua semifinale in 38.50 per poi venire squalificata in finale a seguito del problema fisico che ha colpito Samuele Ceccarelli nel corso dell’ultima frazione (quando una medaglia era ancora possibile). Purtroppo questo passo falso complica ulteriormente il percorso di avvicinamento della 4×100 italiana verso i Mondiali di Pechino 2027.

La staffetta veloce maschile aveva bucato infatti il primo appuntamento per la qualificazione diretta alla rassegna iridata in occasione delle World Relays di inizio maggio a Gaborone, che assegnavano una dozzina di pass. Le dodici squadre già qualificate ai Mondiali nella 4×100 maschile sono Stati Uniti, Sudafrica, Germania, Australia, Paesi Bassi, Botswana, Canada, Gran Bretagna, Cina, Ghana, Giamaica e Belgio.

Gli ultimi quattro posti per Pechino 2027 verranno distribuiti in base ai migliori tempi fatti segnare dal 23 febbraio 2026 al 22 agosto 2027. Ad oggi l’Italia sarebbe addirittura la sesta delle escluse, essendo preceduta nell’ordine da Repubblica Dominicana (37.98), Giappone (38.01), Nigeria (38.12), Porto Rico (38.12), Colombia, Kenya, Thailandia, Cina Taipei e Cuba.

Gli azzurri dovranno dunque abbassare sensibilmente il 38.47 realizzato nel turno di ripescaggio delle World Relays per rientrare tra le quattro nazionali ripescate, ma calendario alla mano non avranno a disposizione tenti tentativi. Il contesto ideale potrebbe essere in tal senso l’Europeo a squadre di Istanbul (inserito all’interno del programma degli European Games) previsto a fine giugno, ma per scendere fino al 38 basso o al 37 alto serviranno tutti i grossi calibri della velocità italiana in salute.