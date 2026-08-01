Italia-Slovenia, Finale Europei U18 basket 2026: orario finale, tv, programma, streaming

L’Italia U18 è pronta a giocarsi il titolo continentale di basket. Domenica 2 agosto, alle ore 20:30, gli azzurrini affronteranno la Slovenia nella finale degli Europei di categoria, in programma alla BTS Arena di Trento. Per la Nazionale italiana si tratta di un appuntamento storico: la squadra torna infatti a disputare una finale europea U18 dopo ben 34 anni di attesa.

Il gruppo allenato da Federico Sodini ha conquistato l’accesso all’ultimo atto del torneo al termine di una semifinale destinata a rimanere nella memoria. Contro la Francia, gli azzurrini hanno dato vita a una straordinaria rimonta, recuperando uno svantaggio di 14 punti nell’ultimo quarto. Il parziale di 15-1 ha completamente ribaltato l’inerzia della sfida, trascinando il match ai tempi supplementari. A decidere la gara è stata poi una spettacolare tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo, autore di 22 punti e miglior realizzatore dell’incontro, che ha fissato il punteggio finale sull’80-77. Oltre al talento di Di Meo, l’Italia sta trovando un contributo determinante anche da Papa Cheickh Niang e Pablo Abreu, tra i protagonisti del brillante cammino degli azzurri.

Dall’altra parte ci sarà una Slovenia che ha raggiunto la finale eliminando la Spagna, campione d’Europa in carica. La formazione slovena ha dimostrato grande solidità nel corso della competizione, facendo leva su un gioco intenso e organizzato. Tra i suoi punti di forza spicca Stefan Joksimovic, considerato uno dei migliori prospetti europei della sua generazione e già osservato con grande interesse in ottica Draft NBA. Il talento sloveno ha già lasciato il segno nel torneo, mettendo a referto 28 punti nei quarti di finale contro Israele. La Slovenia si distingue inoltre per una difesa aggressiva e versatile, capace di alternare diverse soluzioni tattiche, e per una circolazione di palla rapida ed efficace nella metà campo offensiva.

A prescindere dall’esito della finale, entrambe le squadre hanno già ottenuto un importante traguardo: insieme alle due semifinaliste sconfitte, si sono qualificate ai Mondiali FIBA U19 del 2027, che si disputeranno a Pardubice, in Cechia. Per l’Italia, però, la sfida di Trento rappresenta anche l’occasione per riportare il titolo continentale nel proprio palmarès e dare continuità ai successi del movimento giovanile azzurro, dopo l’oro conquistato dalla Nazionale U20 agli Europei del 2025.

La sfida tra Italia e Slovenia, valida per la finale degli Europei U18 2026 di basket non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita dal canale YouTube FIBA Basketball, attraverso un abbonamento (mensile di 5 euro) che manderà in onda il match per gli abbonati. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-SLOVENIA FINALE EUROPEI U18 BASKET 2026

Domenica 2 agosto

Ore 20:30 Italia vs Slovenia alla BTS Arena di Trento.

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA FINALE EUROPEI U18 BASKET 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: YouTube FIBA Basketball, per gli abbonati (5 euro mensili)

Diretta testuale: OA Sport