Italia fuori dalla finale dell’asta femminile agli Europei: misura modesta per Molinarolo

In contumacia della primatista nazionale Roberta Bruni (assente per infortunio), finisce con una triplice eliminazione nel turno di qualificazione l’avventura dell’Italia nel salto con l’asta femminile ai Campionati Europei di atletica 2026. Virginia Scardanzan, Sonia Malavisi e soprattutto Elisa Molinarolo hanno visto sfumare infatti l’accesso alla finale nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Birmingham.

Grande delusione soprattutto per Molinarolo, sesta classificata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e finalista mondiale a Budapest 2023, che si è limitata a saltare al primo tentativo 4.10 e 4.25 per poi uscire di scena con tre errori a 4.40, misura per lei ampiamente alla portata dopo aver dimostrato di potersi spingere fino a 4.52 nelle ultime due uscite ufficiali prima della trasferta in Gran Bretagna.

Fuori dai giochi anche le altre azzurre Sonia Malavisi e Virginia Scardanzan, entrambe superando i 4.25 e collezionando tre nulli a 4.40. Da segnalare la clamorosa esclusione dalla finale della big slovena Tina Sutej, solo tredicesima e prima delle escluse con un 4.40 ottenuto in seconda prova (fatale per lei l’errore a 4.25) per poi fermarsi con tre errori alla quota successiva di 4.50. Le uniche due astiste capaci di chiudere la serata con un percorso netto sono la francese Marie-Julie Bonnin e la veterana greca Aikaterini Stefanidi.