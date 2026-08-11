Celeste Polzonetti prima esclusa dalla finale europea dei 100 ostacoli. Out anche Carmassi e Carraro

Celeste Polzonetti ha firmato l’ottavo tempo assoluto nelle semifinali dei 100 ostacoli, ma non potrà prendere parte alla finale dei Campionati Europei di atletica 2026 a Birmingham. L’emergente azzurra, quarta classificata nella prima serie con 12.93 (vento -0.3 m/s), è stata infatti la prima delle escluse dai due crono di ripescaggio venendo eliminata come le connazionali Giada Carmassi ed Elena Carraro.

La primatista italiana under 23 non è riuscita a replicare quanto fatto ieri in batteria (12.80 con 1.2 m/s di vento contrario), pagando dazio soprattutto in partenza e nelle prime due barriere per poi risalire fino alla quarta piazza, seppur abbastanza distante dal terzetto di testa composto dalla polacca Pia Skrzyszowska (12.60), la britannica Marcia Sey (12.77) e la francese Laeticia Baptè (12.77).

Nelle serie successive non sono arrivati dei temponi in condizioni sfavorevoli, ma il 12.89 della transalpina Sacha Alessandrini (terza nella seconda heat) ha scalzato Polzonetti dall’hot seat aggiudicandosi il secondo e ultimo slot riservato alle ripescate. La ventenne brianzola, cresciuta esponenzialmente in questa stagione salendo sul podio nelle Finali NCAA in rappresentanza del suo college UCLA, è andata più forte anche della svizzera campionessa mondiale in carica Ditaji Kambundji, promossa però in finale all’Alexander Stadium per aver chiuso la terza semi in seconda piazza con un per lei modesto 12.94.

Escono di scena in casa Italia anche la primatista nazionale Giada Carmassi e la campionessa tricolore 2025 Elena Carraro, rispettivamente 15ma in 13.11 e 21ma in 13.29 nella sommatoria dei tempi. Favorita d’obbligo in vista della finale la neerlandese Nadine Visser, che ha dominato la sua semifinale in 12.69 senza spingere fino in fondo.