Italia, buona la prima ai Mondiali U17: Romania battuta 3-0, Guiotto trascina gli azzurrini

Parte con una vittoria netta la difesa del titolo mondiale dell’Italia Under 17. A Doha, in Qatar, gli azzurrini allenati da Francesco Conci hanno superato la Romania per 3-0 (26-24, 25-22, 25-21) nella prima giornata della rassegna iridata. Un risultato importante per una squadra che si presenta al secondo Mondiale della storia della categoria con l’obiettivo di confermarsi ai vertici dopo il successo conquistato nel 2024.

Non è stato però un 3-0 privo di difficoltà. La Romania ha saputo restare a lungo a contatto in tutti e tre i parziali, costringendo l’Italia a trovare soprattutto nei finali di set le accelerazioni necessarie. Gli azzurrini hanno fatto la differenza in particolare a muro, fondamentale nel quale hanno chiuso con 12 punti contro i 5 degli avversari. Il miglior realizzatore italiano è stato Guiotto con 16 punti, mentre Filippi ne ha aggiunti 10. Dall’altra parte Mihaila e Apostu hanno messo a segno 13 punti a testa.

Il primo set ha subito offerto un buon banco di prova. L’Italia è scattata sul 4-1, ma la Romania ha ricucito lo strappo e da quel momento il confronto è rimasto equilibrato. Sul 17-17 sono stati i rumeni a trovare il primo break significativo, portandosi sul 20-18, ma la formazione di Conci non si è disunita. Gli azzurrini hanno recuperato, sono arrivati sul 24-24 e hanno conquistato i due punti successivi: il muro di Storini e Filippi ha fissato il 26-24.

Più deciso l’avvio italiano nella seconda frazione, con un 5-0 che sembrava poter indirizzare rapidamente il parziale. La Romania, però, ha avuto il merito di non uscire dalla partita e ha progressivamente ridotto il distacco fino a raggiungere gli azzurri sul 19-19. Anche questa volta l’Italia ha mostrato maggiore concretezza nel momento decisivo, tornando avanti e imponendosi 25-22 per portarsi sul 2-0.

Nel terzo set è stata invece la Romania a provare a cambiare l’inerzia della sfida. Gli avversari si sono portati sull’8-10, ma l’Italia ha pareggiato sul 12-12 e successivamente ha preso il controllo del parziale. Il vantaggio azzurro è salito fino al 20-17 e nel finale Guiotto e compagni non hanno più concesso spazio alla rimonta rumena, chiudendo 25-21 e completando il successo in tre set.

Per l’Italia si tratta del primo passo nel percorso verso la difesa del titolo conquistato due anni fa. Nell’edizione inaugurale del Mondiale Under 17, disputata nel 2024, gli azzurrini avevano scritto la storia conquistando il trofeo grazie alla vittoria al tie-break sull’Argentina nella finale. A Doha la squadra di Conci riparte dunque con il ruolo di campione in carica e con una rosa chiamata a misurarsi con una competizione dalla formula particolarmente rapida.

Gli azzurri sono inseriti nella Pool B insieme a Romania, India e Cuba. Dopo il successo dell’esordio, il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 13.00 italiane contro l’India, mentre domenica 23 agosto, sempre alle 13.00, arriverà il confronto con Cuba che chiuderà la fase preliminare.