Volley femminile, Italia eliminata ai Mondiali U17: USA troppo forti ai quarti di finale

L’Italia è stata sconfitta dagli USA con un sonoro 3-0 (25-10; 25-15; 26-24) nei quarti di finale dei Mondiali U17 di volley femminile. Le azzurre sono scese in campo a Santiago del Cile con gli sfavori del pronostico, anche per quanto visto durante la fase a gironi: la battuta d’arresto contro la Corea del Sud, il successo solo al tie-break contro Cina Taipei e il set lasciato per strada contro la Repubblica Dominicana non erano stati dei segnali promettenti.

Oggi è arrivata l’eliminazione nella rassegna iridata di categoria, senza poter lottare per una medaglia. I primi due set sono stati a senso unico in favore delle americane, poi le ragazze di coach Monica Cresta, recuperando da 8-15 a 20-21 e poi 24-24, salvo poi cedere ai vantaggi. La schiacciatrice Sveva Terzi è stata la miglior marcatrice (10 punti), l’opposto Hillary Uwadiae ha chiuso con 9 punti a referto, 3 punti per il martello Beatrice Zannese e 4 per l’altra attaccante Matilde Borello, 3 punti per la centrale Beatrice Scalzotto (12 punti, 4 muri, 2 ace), affiancata sottorete da Elena Di Napoli (1) sotto la regia di Nicole Crotta ed Erika Jakic.