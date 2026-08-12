Volley femminile, l’Italia regola il Perù e avanza ai quarti dei Mondiali U17: Uwadie e Terzi in luce

L’Italia ha sconfitto il Perù con uno schiacciante 3-0 (25-13; 25-11; 25-13) e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali U17 di volley femminile. Dopo aver disputato una fase a gironi un po’ tentennante, condita dal ko contro la Corea del Sud e dal sudato successo al tie-break contro Cina Taipei, le azzurre hanno giganteggiato nel primo confronto a eliminazione diretta.

La nostra Nazionale si è meritata il passaggio del turno, attendendo la vincente del confronto tra USA e Argentina. Le ragazze di coach Monica Cresta hanno preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set sul campo di San Felipe (Cile) e hanno creato un solco perentorio, dimostrando una schiacciante superiorità nei confronti della compagine sudamericana.

L’opposto Hillary Uwadiae si è distinta da miglior marcatrice (15 punti, 2 muri, 3 ace), bella prova anche da parte della schiacciatrice Sveva Terzi (14 punti, 2 ace), affiancata di banda da Beatrice Zannese (6). In doppia cifra la centrale Beatrice Scalzotto (12 punti, 4 muri, 2 ace), affiancata sottorete da Elena Di Napoli (4) sotto la regia di Nicole Crotta (3).