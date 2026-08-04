Il capitano di Coppa Davis della Spagna: “Non escludo che Alcaraz faccia come Nadal”

Manca un mese e mezzo alle Qualifiers della Coppa Davis 2026, ovvero quelli che possono essere considerati a tutti gli effetti degli ottavi di finale: nel weekend del 18-20 settembre si disputeranno sette confronti, con il vecchio format che prevede cinque incontri (quattro singolari e un doppio, tutti al meglio dei tre set) in casa di una delle contendenti. Le sette vincitrici staccheranno il pass per le Finals del 24-29 novembre a Bologna, a cui l’Italia è già ammessa in qualità di Paese ospitante e detentore del titolo.

Il confronto tra Spagna e Cile sarà uno dei più interessanti di quel fine settimana: le Furie Rosse sono tra le compagini più accreditate per la conquista della sempre prestigiosa Insalatiera (il massimo trofeo per Nazionali di tennis maschile), ma saranno chiamate a sudare sulla terra rossa di Santiago e non sarà semplice espugnare il Campo Centrale Anita Lizana, dove i sudamericani si presenteranno particolarmente agguerriti.

Le altre sei sfide in calendario sono: Germania-Croazia, Gran Bretagna-Ecuador, Austria-Belgio, Corea del Sud-India, Cechia-USA, Canada-Francia. Ma chi potrà schierare il capitano David Ferrer? Quali saranno gli elementi su cui potrà contare la Spagna in vista della trasferta di metà settembre ed, eventualmente, per gli atti conclusivi previsti nel capoluogo emiliano? Carlos Alcaraz sarà della partita, dopo l’assenza prolungata per l’infortunio al polso e i dubbi sul suo effettivo rientro in vista del Masters 1000 di Cincinnati e degli US Open?

Ferrer si è pronunciato sull’attuale numero 2 del mondo: “È un giocatore del calibro di Rafael Nadal e non escludo la possibilità che possa tornare a disputare subito prestazioni eccezionali. L’importante è che l’infortunio non lasci conseguenze. Non appena sarà in grado di competere di nuovo ai massimi livelli, sarà solo una questione di tempo prima che torni a lottare per vincere tornei del Grande Slam“.