Ferrer sul ritorno di Alcaraz: “Può tornare subito a livelli eccezionali”

L’attesa per il ritorno di Carlos Alcaraz nel circuito Atp continua a crescere. Il fuoriclasse spagnolo è assente dalle competizioni dallo scorso aprile, quando fu costretto al ritiro durante l’Atp 500 di Barcellona a causa del problema al polso che lo ha poi obbligato a saltare tutti i principali appuntamenti della stagione: dai Masters 1000 di Madrid e Roma al Roland Garros, fino all’intera campagna sull’erba culminata con Wimbledon.

Negli ultimi giorni, tuttavia, i segnali arrivati dai social hanno alimentato l’ottimismo. Alcaraz ha condiviso diversi filmati dei propri allenamenti, mostrando un’intensità sempre maggiore negli scambi e una condizione in costante crescita. Se il programma di recupero procederà senza intoppi, il rientro è previsto al Masters 1000 di Cincinnati, in calendario dal 13 agosto, ultimo grande test prima dell’inizio degli US Open.

Tra coloro che guardano con fiducia al ritorno del numero uno spagnolo c’è David Ferrer. L’attuale capitano della Spagna di Coppa Davis, oltre che ex protagonista del circuito Atp, si è espresso con grande convinzione sulle possibilità di Alcaraz di ritrovare rapidamente il suo miglior livello competitivo.

Ferrer non ha nascosto la propria fiducia nel talento del connazionale, sottolineando come un giocatore delle sue qualità possa tornare immediatamente protagonista una volta superati i problemi fisici. “È un giocatore del calibro di Rafael Nadal“, ha dichiarato Ferrer, aggiungendo: “Non escludo la possibilità che possa tornare a disputare subito prestazioni eccezionali“.

L’ex numero tre del mondo ha però evidenziato quale sia l’aspetto determinante in vista del rientro: “L’importante è che l’infortunio non lasci conseguenze“. Una condizione che, se rispettata, potrebbe consentire ad Alcaraz di tornare rapidamente ai vertici del tennis mondiale.

Ferrer si è infine spinto anche oltre, indicando un orizzonte molto ambizioso per il sette volte campione Slam: “Non appena sarà in grado di competere di nuovo ai massimi livelli, sarà solo una questione di tempo prima che torni a lottare per vincere tornei del Grande Slam“.