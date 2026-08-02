GTWC Europe, Magny-Cours: BMW e WRT a segno in Q2

Kelvin van der Linde svetta nella seconda sessione di qualifiche a Magny-Cours nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il sudafricano di WRT e BMW controlla la scena, il leader del campionato partirà davanti all’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing di Nicki Thiim.

L’auto n. 32, a segno in entrambe le prove di Misano con van der Linde e Charles Weerts, ha fermato il cronometro in 1.36.927. L’Aston Martin ottiene una buona seconda piazza precedendo l’Audi n. 84 Eastalent Racing di Christopher Haase e la McLaren n. 59 Garage 59 di Marvin Kirchhöfer.

Ottima settima piazza assoluta per la Lamborghini Temerario GT3 n. 96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser. Lo svizzero si è imposto sulla Mercedes n. 3 Verstappen Racing di Daniel Juncadella e sulla Ferrari n. 50 AF Corse di Arthur Leclerc, rispettivamente in prima e seconda posizione nella race-1 di ieri.

Oggi pomeriggio alle 15.30 la seconda ed ultima sfida in terra francese del GTWC Europe. Occhi puntati anche sulla BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Valentino Rossi, costretto a risalire dalla 22ma piazza in compagnia di Max Hesse.