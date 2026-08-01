GTWC Europe, Verstappen Racing Mercedes in vetta nella race-1 di Magny-Cours

Prima affermazione nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup per Daniel Juncadella/Jules Gounon e per Verstappen Racing in occasione della race-1 di Magny-Cours. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 svetta sulla concorrenza riuscendo a controllare l’evento dal primo all’ultimo giro.

Dopo la pole ed il best lap nella FP1 di ieri, una sola vettura ha fatto la differenza nell’ora d’azione. La Mercedes n. 3 schierata da 2 Seas Motorsports ha infatti controllato i rivali senza problemi predendo all’arrivo la Ferrari n. 50 AF Corse di Arthur Leclerc/Thomas Neubauer ed all’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing di Kobe Pauwels/Nicki Thiim.

Leclerc ritrova il podio con Neubauer dopo il sigillo nella race-1 di Brands Hatch, il monegasco ha saputo regolare nella seconda metà della prova l’Aston Martin del vincitore della 24h Spa 2024 Thiim

Niente da fare per la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi/Max Hesse, terzi sullo schieramento di partenza. Sesto posto all’arrivo per l’italiano ed il tedesco, presenti in classifica alle spalle della McLaren n. 59 Garage 59 e davanti all’auto gemella n. 32 che ha vinto entrambe le prove di Misano con Charles Weerts/Kelvin van der Linde.

Menzione anche per la Mercedes n. 48 Winward Racing di Maro Engel/Lucas Auer. I padroni dell’Endurance Cup e della classifica assoluta del GTWC Europe 2026 si sono attestati in quarta piazza dopo aver perso ai box la posizione sulla Ferrari n. 50 e sull’Aston Martin n. 7.

Domani Q2 e race-2, in diretta come sempre su YouTube sul canale ufficiale GT World oppure anche su Sky Sport F1.