Gregorio Paltrinieri senza limiti: eguagliato il record di medaglie di Federica Pellegrini

Gregorio Paltrinieri ha deciso di concludere qui la propria avventura agli Europei degli sport acquatici di Parigi. Il carpigiano, infatti, non prenderà parte ai 1500 metri stile libero in vasca, chiudendo così il suo programma nella rassegna continentale dopo aver raccolto due pesantissimi podi nelle acque libere: il bronzo nella 5 km individuale e l’argento, conquistato l’8 agosto, con la staffetta italiana nella 4×1500 metri mista.

Una scelta che non ridimensiona in alcun modo il peso della sua esperienza parigina. Al contrario, i due piazzamenti ottenuti nel fondo hanno permesso al capitano azzurro di scrivere un’altra pagina di storia del nuoto italiano. Con l’argento nella prova a squadre, Paltrinieri ha infatti raggiunto quota 58 medaglie internazionali tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, considerando le competizioni in vasca lunga, vasca corta e acque libere.

Un bottino che gli consente di eguagliare il primato appartenente a Federica Pellegrini, una delle figure più iconiche nella storia dello sport italiano. Il sorpasso, in questo caso, non è ancora arrivato: “Greg” e la “Divina” sono ora appaiati in cima a una classifica che racconta, meglio di qualsiasi altra statistica, la straordinaria longevità agonistica di entrambi.

E Paltrinieri, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di fermarsi. La decisione di rinunciare ai 1500 stile libero di Parigi non modifica l’obiettivo di fondo del campione emiliano, che ha già proiettato il proprio sguardo verso il prossimo grande appuntamento olimpico, Los Angeles 2028.

A questo punto, però, c’è un altro record che comincia a essere concretamente alla portata. Davanti a lui, nella classifica assoluta delle medaglie internazionali conquistate da un nuotatore italiano, resta infatti Massimiliano Rosolino, fermo a quota 60. La distanza è minima: soltanto due medaglie.