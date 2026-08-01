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Canottaggio LIVE: Italia protagonista agli Europei di Varese | Analisi e interviste
Cinque medaglie, due ori e una giornata da incorniciare per l’Italia agli Europei di Canottaggio 2026 di Varese! 🇮🇹🚣
Nel Day 2 arrivano le prime finali e gli azzurri rispondono presenti con un bottino di 5 medaglie complessive: 2 ori nelle specialità dei pesi leggeri, 1 argento paralimpico e 2 bronzi nelle discipline olimpiche, confermando la crescita del movimento italiano davanti al pubblico di casa.
A prendersi la scena sono anche i fratelli Codato, protagonisti di una giornata speciale con entrambi sul podio nelle rispettive gare, simbolo di un canottaggio italiano capace di coniugare tradizione, talento e ricambio generazionale.
In questo speciale di OA Sport TV analizziamo tutte le finali della giornata, i risultati degli azzurri, le emozioni dal Lago di Varese e le prospettive in vista dell’ultima giornata degli Europei.
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