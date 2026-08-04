Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per i Mondiali: Sofia Raffaeli leader con Dragas, Farfalle per il rilancio

L’Italia sarà protagonista con due individualiste e la squadra ai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica, che andranno in scena a Francoforte (Germania) dal 12 al 16 agosto. L’evento più importante della stagione agonistica per i piccoli attrezzi metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: staccheranno il pass per i Giochi, le atlete e i gruppi che saliranno sul podio nei concorsi generali, unici eventi presenti anche nell’evento a cinque cerchi.

Riflettori puntati su Sofia Raffaeli, che andrà a caccia di una medaglia sul giro completo e che punterà agli allori nelle varie finali di specialità: dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025, la fuoriclasse marchigiana ci riproverà nuovamente, al cospetto di una concorrenza di notevole caratura tecnica guidata dalla padrona di casa Darja Varfolomeev. Il Bel Paese potrà fare affidamento anche su Tara Dragas, sempre più in crescita e in grado di potersi esprimere ai massimi livelli internazionali.

Le Farfalle non stanno brillando in questa stagione e saranno chiamate a invertire la rotta, con la consapevolezza che il compito sarà molto difficile: spazio a Chiara Badii, Sasha Mukhina, Serena Ottaviani, Gaia Pozzi, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi. Di seguito il quadro dettagliato delle convocate dell’Italia per i Mondiali 2026 di ginnastica ritmica.

CONVOCATE ITALIA MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2026

INDIVIDUALISTE

Sofia Raffaeli

Tara Dragas

GRUPPO

Chiara Badii

Sasha Mukhina

Serena Ottaviani

Gaia Pozzi

Sofia Sicignano

Bianca Vignozzi