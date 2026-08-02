Sofia Raffaeli vince a Chieti e si carica per i Mondiali. Le Farfalle battono la Germania

Si avvicinano a grandi passi i Mondiali 2026 di ginnastica ritmica, che si disputeranno a Francoforte (Germania) dal 12 al 16 agosto. La rassegna iridata rappresenta l’evento agonistico più importante della stagione e metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, risultando ancora più interessante per le atlete e per tutti gli appassionati che seguiranno l’evento durante la settimana di Ferragosto (in contemporanea con gli Europei di ginnastica artistica…).

Per scaldare i motori in vista dei Mondiali, l’Italia si è cimentata in un incontro di livello internazionale con Germania, Francia, San Marino e Siria al PalaTricalle di Chieti. Sofia Raffaeli si è imposta nel concorso generale individuale con il punteggio complessivo di 119.000: il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo si è distinta al cerchio (30.800) e con le clavette (29.700), dimostrandosi molto solita con la palla (29.300) e con il nastro (29.200).

La fuoriclasse marchigiana, che sarà tra le grandi favorite della vigilia per salire sul podio iridato, ha ampiamente distanziato la tedesca Viktoria Steinfeld (110.250), Viola Sella (106.750) e Margherita Fucci (105.200). Tra le squadre, invece, le Farfalle hanno eseguito due discreti esercizi (25.700 con le cinque palle, 25.950 con clavette e cerchi) e sono così riuscite a vincere con il totale di 51.650, precedendo la Germania (51.200).