Chiara Pellacani in grande spolvero nelle qualificazioni dai 3 metri agli Europei. Elisa Pizzini arpiona la finale

Dopo aver dominato dal metro, Chiara Pellacani cerca il bis anche dai tre metri agli Europei in corso di svolgimento a Parigi. La prima parte della missione è stata ampiamente compiuta, visto che la romana ha sbaragliato la concorrenza in eliminatoria, chiudendo nettamente al primo posto. In finale Pellacani non sarà l’unica azzurra, visto che anche Elisa Pizzini è riuscita a qualificarsi con il dodicesimo ed ultimo posto utile, con una qualificazione guadagnata con carattere e sofferenza all’ultimo tuffo.

Pellacani ha dimostrato di essere veramente fuori categoria al momento per il resto d’Europa e che l’unica rivale per la sua quarta medaglia d’oro di questi Europei appare se stessa. Può davvero perderla solo la romana questa gara, con Chiara che ha rifilato oltre trenta punti a tutte le avversarie. Pellacani ha chiuso con il punteggio totale di 336.85, dove spiccano soprattutto un doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 70.50 e un triplo e mezzo avanti carpiato da 72.85. Sono usciti gli otto come voto anche nel doppio e mezzo rovesciato carpiato (67.50).

Alle spalle dell’azzurra ha concluso la russa Nadezhda Trifonova con 303.70 punti davanti alla svizzera Michelle Heimberg, anche lei sopra il muro dei 300 punti (300.20). Quarta posizione per la britannica Desharne Bent-Ashmeil (291.30), che ha preceduto l’armena Aleksandra Bibikina (286.35) e la russa Elizaveta Kuzina (282.45). Settima ed ottava le tedesca Lena Corona Hentschel (280.55) e Jette Muller (276.50) ed accedono alla finale anche la polacca Kaja Skrzek (274.80), la britannica Yasmin Harper (270.00) e l’ucraina Kseniia Bochek (269.90).

Al dodicesimo posto chiude Elisa Pizzini con 268.60, precedendo la svedese Elna Widerstrom (267.30), sicuramente tra le deluse di questa finale. La veneta è sempre stata sul filo della qualificazione, sbagliando il triplo e mezzo avanti carpiato (49.60), ma proprio all’ultimo tuffo ha tirato fuori il meglio della sua eliminatoria con un ottimo doppio e mezzo rovesciato carpiato da 60.00 punti.

Appuntamento a questa sera (ore 21.15) per la finale dei tre metri femminili, ma in precedenza ci sarà anche quella del sincro maschile dalla piattaforma. In gara la coppia azzurra composta da Simone Conte e Raffaele Pelligra, che proveranno a regalarsi una sorpesa in quella che è la loro prima finale della carriera in una rassegna continentale.