La Russia tornerà a essere protagonista agli Europei di ginnastica artistica femminile dopo cinque anni: il CIO ha recentemente riabilitato il Paese, dopo aver sospeso per quasi un lustro a causa del conflitto bellico e così una delle grandi scuole internazionali della Polvere di Magnesio avrà la possibilità di essere protagonista a Zagabria (Croazia) dal 13 al 16 agosto.

Per il momento si prevede che gli atleti russi abbiano la possibilità di gareggiare nei grandi eventi, ma sono i singoli comitati e i governi dei Paesi ospitanti a decidere in merito alla presenza di bandiere e alla possibilità di suonare gli inni in caso di vittorie. Per quanto riguarda la rassegna continentale che animerà la settimana di Ferragosto, il Governo croato ha deciso di applicare tutte le misure relative al divieto di utilizzo delle bandiere nazionali, degli inni, dei simboli nazionali e degli identificativi Nazionali di Russia e Bielorussia durante la rassegna continentale.

Le stesse misure verranno adottate in occasione della kermesse maschile, che si svolgerà la settimana successiva (19-23 agosto) nella località balcanica. La stella più attesa è la formidabile Angelina Melnikova, Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale e grande favorita per l’appuntamento più importante di questa estate.