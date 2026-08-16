Ginnastica artistica, Clarissa Rinaldi firma il tris di bronzi agli Europei juniores! Le russe fanno man bassa di specialità

Clarissa Rinaldi ha conquistato due medaglie di bronzo nelle Finali di Specialità juniores agli Europei 2026 di ginnastica artistica, antipasto dell’attesissima finale a squadre seniores che infiammerà il pomeriggio di Zagabria (a partire dalle ore 16.00). La 14enne romana si è confermata su altissimi livelli dopo aver già festeggiato il bronzo nel concorso generale individuale un paio di giorni fa e negli atti conclusivi su attrezzo ha dimostrato di avere delle doti interessanti.

L’azzurra è salita sul gradino più bello del podio alle parallele asimmetriche (13.533), dove le russe Polina Dmitrieva (13.900) e Aleksandra Andrianova (13.666) sono state superiori. La nostra portacolori, pilastro dell’Italia che ha festeggiato l’argento nella gara a squadre, si è poi ripetuta a fine giornata al corpo libero (12.633), sempre alle spalle di Dmitrieva (13.233) e Andrianova (12.966).

Da segnalare anche i quinti posti al volteggio (12.966) e alla trave (12.400) dell’atleta tesserata per la Vertigo, Giada Di Pietro ottava alle parallele asimmetriche (12.233) e Martina Bozzola sesta al corpo libero (11.766). Alla tavola si è imposta la rumena Aniela Tudor (13.383), davanti alla russa Daria Mironova (13.166) e alla francese Lilou Marliac (13.133); la firma alla trave è di Dmitrieva (13.933), a precedere la francese Louane Plisson (13.166) e la britannica Elisabetta Cardelli (12.833).