Gianmarco Tamberi si sfoga: “Era meglio se stavo a casa, così non ha senso. Questa roba qua non va bene”

Gianmarco Tamberi ha conquistato l’accesso alla finale del salto in alto agli Europei di atletica di Birmingham 2026. Nelle qualificazioni disputate questa mattina, il campione azzurro ha superato senza errori le prime due misure, 2,15 e 2,19 metri, per poi valicare quota 2,23 al secondo tentativo, eguagliando così il proprio primato stagionale.

Una progressione sufficiente per garantirgli il pass per l’atto conclusivo senza dover affrontare la misura di qualificazione diretta fissata a 2,26 metri. Quando Tamberi ha raggiunto quota 2,23, infatti, il quadro dei dodici finalisti era già definito matematicamente.

Per l’Italia si tratta di un risultato particolarmente significativo: saranno ben quattro gli azzurri a contendersi le medaglie nella finale del salto in alto. Oltre al capitano della Nazionale, hanno staccato il pass anche Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi.

Nonostante la qualificazione ottenuta senza particolari difficoltà, al termine della gara Tamberi non ha nascosto la propria insoddisfazione. Intervenuto ai microfoni di RaiSport HD, l’azzurro ha analizzato con severità la propria prestazione: “Era meglio se stavo a casa, così non ha senso. Questa roba qua non va bene“.

Il problema, secondo Tamberi, riguarda soprattutto l’aspetto tecnico del suo salto. “La parte tecnica non funziona, il tutto è dovuto a un 2025 complicato. Devo ritrovare il mio salto. Mi devo lasciare andare e buttarmi dentro“, ha spiegato Gimbo.

Il campione azzurro arriva dunque alla finale con l’obiettivo di ritrovare quelle sensazioni che, almeno per il momento, sembrano ancora mancare. La qualificazione è arrivata, ma Gimbo sa di dover compiere un ulteriore passo avanti per poter essere davvero protagonista nell’atto conclusivo.