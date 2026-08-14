ATP Cincinnati 2026, Landaluce, Kecmanovic e Hijikata sulla strada di Arnaldi, Cobolli e Darderi

I match del primo turno della parte alta del tabellone inaugurano il programma del torneo ATP di Cincinnati. Saranno lo spagnolo Martin Landaluce, il serbo Miomir Kecmanovic e l’australiano Rinky Hijikata gli avversari nel secondo turno di Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

In apertura di programma lo spagnolo Martin Landaluce piega la wild card britannica Jack Draper 6-3 7-5 in un’ora e cinquantasei minuti. Il britannico può recriminare per i sei set point mancati nel secondo parziale. L’iberico affronterà al secondo turno Matteo Arnaldi. Il serbo Miomir Kecmanovic stende l’argentino Camilo Ugo Carabelli 6-3 6-3 in un’ora e ventotto minuti e sarà l’avversario di Flavio Cobolli nei trentaduesimi.

Nel confronto tra giocatori entrati in tabellone con una wild card l’australiano Rinky Hijikata, numero 93 del ranking, rimonta il francese Gael Monfils 2-6 7-6(5) 6-3 al termine di una battaglia di due ore e trentatré minuti e sarà l’avversario di Luciano Darderi al secondo turno.

Esordio vincente per Mattia Bellucci. L’azzurro regola l’americano Zachary Svajda 7-6(0) 7-6(4) in due ore e sei minuti e si guadagna la sfida del secondo turno contro il ceco Jakub Mensik, numero quattordici del tabellone. Il britannico Cameron Norrie rimonta il croato Dino Prizmic 3-6 6-1 6-4 in un’ora e cinquantotto minuti e guadagna il pass per la sfida con Zverev. L’argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking, batte il sempre ostico belga Raphael Collignon 6-3 7-6(3) in un’ora e cinquantasei minuti.

Il tedesco Jan-Lennard Struff doma l’argentino Roman Andres Burruchaga 7-6(4) 2-6 6-3 in due ore e ventisei minuti. Il francese Terence Atmane, numero 46 del ranking, sfrutta il ritiro dell’ungherese Marton Fucsovics dopo soli quattro giochi, sul punteggio di 3-1 per il transalpino.

Il canadese Denis Shapovalov, numero 43 ATP, elimina il francese Adrien Mannarino 6-1 6-4 in un’ora e venticinque minuti. Thiago Agustin Tirante vince la maratona di giornata. Il sudamericano supera il britannico Jan Choinski 7-6(9) 6-7(9) 7-6(4) in due ore e cinquantanove minuti.