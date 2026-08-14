Flag football, l’Italia femminile cede al Messico ai Mondiali ed è eliminata

L’Italia femminile viene eliminata al termine della prima fase a gironi ai Mondiali 2026 di flag football: a Dusseldorf, in Germania, le azzurre cedono al Messico, che si impone per 12-14 nell’ultimo match del Gruppo A e, complice la vittoria di misura delle teutoniche, per 34-33 sulla Slovenia, chiudono al terzo posto in classifica, mancando l’accesso ai quarti di finale, riservato alle prime due del raggruppamento, ovvero messicane e tedesche.

Le azzurre, invece, proseguiranno il loro cammino nel tabellone per il nono posto: l’Italia avrebbe dovuto affrontare la Nigeria nel pomeriggio, ma le africane non hanno ottenuto i visti in tempo utile ed hanno dovuto dare forfait per l’intera competizione, dunque domani le azzurre disputeranno direttamente le semifinali per il 9° posto contro la vincente di Giappone-Francia.

Nel primo tempo le difese sono a lungo dominanti e ci sono diversi errori da parte degli attacchi di entrambe le squadre. La contesa si accende nell’ultimo minuto: a 19″ dal termine touchdown del Messico con trasformazione da 1 per lo 0-7, poi proprio all’ultimo respiro l’Italia trova la marcatura, senza conversione, che porta il punteggio a metà gara sul 6-7.

Nella ripresa il Messico allunga subito, con il touchdown che al 2′, complice la trasformazione da 1, vale il 6-14, ma l’Italia reagisce ancora ed a metà frazione va a segnare, ancora senza convertire, per il 12-14. Le azzurre tentano l’assalto della vittoria negli ultimi 2′, ma la difesa messicana tiene e porta a casa il successo per 12-14, che le proietta al primo posto nel girone, eliminando le azzurre.