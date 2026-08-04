Atletica, Mondiali 2029 in Italia? Sogno più vicino, passo importante con le coperture economiche

Prosegue il sogno di ospitare i Mondiali 2029 di atletica in Italia. Il Governo ha infatti dato il via libera alla garanzia del finanziamento, unitamente agli altri soggetti istituzionali, per la candidatura di Roma come sede della rassegna iridata che si disputerà tra tre anni. L’esito positivo dell’iter è stato comunicato da Stefano Mei (Presidente FIDAL), al termine di un incontro con i ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani) e Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze).

Stefano Mei ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Il percorso della candidatura di Roma ha rispettato tutti i passaggi istituzionali, nei tempi e nei modi previsti. Sono felice che sia stata riconosciuta la bontà del lavoro svolto fin qui, e il supporto del Governo, a cui va il grande ringraziamento di tutta l’Atletica Italiana, conferisce al progetto la necessaria solidità. Adesso si apre la partita conclusiva, quella in cui ci misureremo con le altre candidate per l’assegnazione della manifestazione: confronto sicuramente difficile, dall’esito tutt’altro che scontato, ma al quale ci presenteremo forti dell’appoggio del Paese”.

La rivale di riferimento sembra essere Londra, candidata con il nuovo stadio del West Ham. Se ne saprà di più nei prossimi mesi, con l’auspicio che i Mondiali di atletica possano tornare alle nostre latitudini dopo più di quarant’anni: l’unica volta che la rassegna iridata si è disputata in Italia fu nel 1987, proprio a Roma (era la seconda edizione della manifestazione, ai tempi ancora quadriennale).