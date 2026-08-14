Dopo essersi tolto della grandi soddisfazioni con la 4×100, su tutte ovviamente l’oro olimpico a Tokyo 2021, Fausto Desalu centra la prima medaglia individuale della carriera in una grande rassegna internazionale assoluta conquistando un meraviglioso bronzo nei 200 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento a Birmingham.

“Per me questo bronzo è come una vittoria. Non è il metallo più prezioso, ma per me è come se lo fosse. È il coronamento di una carriera pluriennale, è dal 2014 che sono sempre qui in nazionale. C’è stata Rio 2016, Tokyo, Parigi. Ero sempre lì, ma finalmente ho ottenuto questa medaglia individuale che per me vale tantissimo“, ha dichiarato lo sprinter azzurro ai microfoni della Rai.

Desalu in realtà ha condiviso il terzo posto con lo svizzero Timothé Mumenthaler (oro europeo a Roma 2024), avendo tagliato il traguardo con lo stesso tempo al millesimo in 20.26 dietro al vincitore tedesco Owen Ansah e al favorito britannico Zharnel Hughes. Settimo l’altro azzurro Filippo Dezza, già bravissimo a raggiungere la finale alla sua prima esperienza con la nazionale.

“Questo ragazzo ha fatto grandi cose. Ieri ha fatto 20.35 dopo il turno della mattina, e questa è la risposta che possiamo dare a chi pensa che la velocità italiana abbia fatto un passo indietro. Lui è l’esempio lampante che la nuova generazione sta crescendo, poi c’è anche Longobardi come abbiamo visto ieri. Ci vediamo domani con la 4×100!“, ha aggiunto Desalu.