Nuoto
Nuoto, definiti i quartetti dell’Italia per le finali della 4×200 sl. Assi Quadarella e D’Ambrosio
Lo staff tecnico azzurro ha fatto le sue scelte, definendo i quartetti che prenderanno parte alle finali della 4×200 stile nella sessione serale della giornata d’apertura dei Campionati Europei di nuoto in vasca 2026 a Parigi. Poche sorprese a conti fatti, con il prevedibile inserimento rispetto alle batterie dei big Simona Quadarella e Carlos D’Ambrosio.
La fuoriclasse romana, impegnata stamattina nel primo turno degli 800 metri ma disponibile per dare il suo contributo nell’ultimo atto della 4×200 sl, sostituirà Anna Chiara Mascolo affiancando le confermate Alessandra Mao (spostata dall’ultima frazione al lancio), Matilde Biagiotti (schierata in terza frazione dopo Quadarella) e Bianca Nannucci (in chiusura).
Nessuna rivoluzione anche al maschile, con il primatista nazionale dei 200 D’Ambrosio che inaugurerà il suo Europeo parigino venendo schierato al lancio dopo essere stato preservato stamattina proprio in vista della finale. A seguire si tufferanno in acqua Marco De Tullio, Jacopo Barbotti e Filippo Megli, mentre Alessandro Ragaini ha deluso in batteria ed esce dal quartetto.
Ipotizzare una medaglia è particolarmente ottimistico (ma non impossibile) soprattutto nella 4×200 femminile, in cui servirà la miglior versione di Mao al lancio per avere una chance di giocarsi qualcosa di importante, mentre nella staffetta maschile gli azzurri saranno outsider di lusso in un contesto piuttosto competitivo partendo comunque sulla carta alle spalle di almeno due formazioni.